„Nehmen das ganze Wochenende in den Blick“: Flughafen Frankfurt bereitet sich auf Klimaprotest vor

Von: Erik Scharf

Teilen

In Hamburg und Düsseldorf klebten sich Klima-Aktivist:innen zuletzt auf das Rollfeld. Auch in Frankfurt könnte das zum Ferienstart passieren.

Frankfurt – Der Beginn der Sommerferien ist am Flughafen Frankfurt gleichzeitig der Beginn der hektischsten Wochen im Jahr. Ab Montag (24. Juli) starten in Hessen sowie in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Schulferien.

Mehr als 200 000 Fluggäste erwartet der Airport für das erste Ferienwochenende in Hessen. Ein Koffer-Chaos wie im vergangenen Jahr soll in den kommenden Wochen unbedingt vermieden werden. Neben dem großen Aufkommen an Passagier:innen hat der größte Airport in Deutschland noch eine zweite, deutlich ungewissere Baustelle.

Aktivisten der „Letzten Generation“ kleben sich am 13. Juli 2023 auf dem Rollfeld am Düsseldorfer Flughafen. © David Young/dpa

Klima-Protest am Flughafen Frankfurt? „Haben professionell aufgestockt“

Denn in Hamburg und Düsseldorf statteten nach dem Beginn der Ferien die Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ den Flughäfen einen Besuch ab. Die Airports waren stundenlang gesperrt, nachdem sich Aktivist:innen auf das Rollfeld klebten. Auch am Flughafen Frankfurt mussten deswegen Verbindungen gestrichen werden.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei Flughafen Frankfurt gegenüber dem Portal airlines.de sagte, schlössen die Beamten ähnliche Aktionen rund um FRA nicht aus – auch nicht am Samstag (22. Juli) und Sonntag (23. Juli).. „Wir haben personell aufgestockt und nehmen das ganze Wochenende in den Blick“, sagte der Sprecher dem Portal.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Zudem stimme man sich mit Flughafen-Betreiber Fraport und wegen der Zufahrtsstraßen zum Airport mit der Landespolizei ab. Denn nicht nur eine Blockade des Rollfeldes könnte zum Chaos im Flugbetrieb führen, auch lahmgelegte Straßen rund um den Flughafen würden für viele Urlauber:innen einem verpassten Flug bedeuten. Eine konkrete Ankündigung der „Letzten Generation“ gab es zumindest bislang noch nicht.

Für die Passagier:innen, die direkt zu Beginn der Sommerferien in Hessen in den Urlaub starten, hat Fraport noch einige Tipps und Hinweise parat. (esa)