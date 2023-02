Neonazis am Frankfurter Flughafen festgenommen

Zwei Neonazis sind auf dem Weg zu einer rechten Veranstaltung in Ungarn: Am Flughafen Frankfurt wird ihnen die Ausreise verweigert.

Frankfurt – Stopp für Neonazis am Flughafen Frankfurt: Laut Berichten der Polizei haben sich zwei Männer am Donnerstag (9. Februar) auf den Weg nach Ungarn gemacht. Gemeinsam wollten sie von Frankfurt nach Budapest fliegen. Dort findet vom 10. bis 12. Februar der „Tag der Ehre“ statt: ein Feiertag der rechtsextremen Szene. Da die beiden Männer bereits polizeibekannte Neonazis sind, ging die Polizei Frankfurt davon aus, dass sie an dem Nazievent teilnehmen wollten. Deshalb wurden die beiden Männer im Alter von 41- und 46-Jahren kurz vor der Abreise gestoppt und festgenommen.

Der „Tag der Ehre“ in Budapest wird jährlich vom rechtsextremen Netzwerk „Blood and Honour“ veranstaltet. Dabei handelt es sich um ein internationales Netzwerk, das durch diese Veranstaltung zur Vernetzung in der rechten Szene beträgt. Die Vereinigung „Blood and Honour“ ist in Deutschland wegen der Verbreitung von rechtsextremem Gedankengut verboten. Hintergrund der „Tag der Ehre“-Veranstaltung ist die Erinnerung an den Einmarsch der Roten Armee gegen Ende des Zweiten Weltkriegs.

Polizeieinsatz am Flughafen Frankfurt: Zwei Neonazis festgenommen

Laut Polizei wurde den beiden Männer nach ihrer Festnahme am Flughafen Frankfurt angeordnet, sich bei den Polizeidienststellen ihres Wohnortes zu melden. (red)