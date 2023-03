Flughafen Frankfurt: Mit Kind und Kegel in Urlaub

Familie Vatseris will die Großeltern in Athen besuchen. Thomas J. Schmidt © Schmidt, Thomas

Vom Frankfurter Flughafen starteten nach Ferienbeginn 170 000 Fluggäste in die ganze Welt.

Endlich Ferien! Am letzten Schultag sind am Nachmittag viele Familien in den Osterurlaub gestartet. Am Flughafen wurden am Freitag rund 170 000 Fluggäste gezählt. Rund 600 Maschinen brachten sie in den Urlaub. Im Sommerflugplan ab 26. März starten in Frankfurt 86 Airlines zu 292 Zielen in 92 Länder weltweit.

Zum Beispiel nach Griechenland. Konstantinos Vatseris fliegt mit seiner Frau Ioanna Kitsaki und den Kindern Ektor (7) und Ermis (4) nach Athen. „Wir besuchen meine Schwiegereltern“, erklärt Ioanna Kitsaki. Die Familie aus Praunheim freut sich auf den zweiwöchigen Urlaub. Ektor, der ältere der Brüder, geht schon in die Schule. „Aber wir haben ja Ferien!“

Auf die Ferien nicht angewiesen ist die Oberärztin Armine, die mit ihren Kindern und dem ersten Enkelkind Alex in die Heimat fliegt, nach Armenien. „Ich bin aus beruflichen Gründen in Deutschland und freue mich darauf, meine Familie in Armenien wiederzusehen“, sagt sie. „Wir sind eine Ärztefamilie, auch mein Schwiegersohn ist Arzt. Wir arbeiten in der Nähe von Hof in Bayern.“ Es gebe alleine 15 Mediziner aus Armenien in diesem Krankenhaus.

Ein ganz anderes Reiseziel haben Lea (21) und ihre Freundin Hannah (22). Bepackt mit Rucksäcken und Taschen stehen sie in Halle B, sind kurz vor dem Einchecken. „Wir fliegen nach Namibia“, sagt Lea. Es ist der erste gemeinsame Abenteuerurlaub der beiden – und abenteuerlich könnte es für die Sauerländerinnen wirklich werden. Sie wollen eine große Rundreise durch das afrikanische Land und seine Tierwelt unternehmen. „Wir werden einige Nächte in Zelten verbringen“, sagt Hannah, „andere in Lodges.“ Die Rundreise unternehmen sie jedoch nicht alleine, sondern in einer geführten Gruppe.

Die Frankfurterin Susanne Mann ist ebenfalls nur noch kurze Zeit in Deutschland. Sie fliegt mit ihrer Familie nach Portugal. „Mein Mann hat drei Wohnungen über Airbnb gefunden“, berichtet sie. „Eine in Lissabon und zwei im Landesinneren und direkt an der Küste.“ Mit dem Mietwagen fährt die Familie von Wohnung zu Wohnung. Moritz (7), das ältere der Kinder, kann schon schwimmen. „Ich freue mich aufs Meer.“ Ob allerdings an Ostern der Atlantik schon warm genug ist zum Schwimmen, daran hat seine Mutter leise Zweifel.

Für die Luftfahrtbranche – die Airlines, Flughäfen und die Flugsicherung – ist das erste Ferienwochenende der Sommersaison ein Belastungstest. Im vergangenen Jahr litt die Branche an Personalmangel. Ständig wurden seitdem neue Mitarbeiter eingestellt – doch so leistungsfähig wie vor Corona ist man noch nicht.

Die Zahl der Flugbewegungen wird deshalb noch nicht die gleiche sein wie 2019. Damals hoben am letzten Schultag 225 000 Passagiere in Frankfurt ab. Lufthansa, die größte Linie in Frankfurt, setzt über die Osterferien täglich eine Boeing 747 für das Ziel Mallorca ein. Es ist ein beliebtes Urlaubsziel für deutsche Touristen, und in dem großen Jumbo können mehr von ihnen pro Flug mitgenommen werden,