Motoren-Probleme nach dem Start: Lufthansa-Maschine schafft es nicht bis nach Frankfurt

Von: Erik Scharf

Teilen

Der Flug von Malta zum Flughafen Frankfurt ist nach nur wenigen Minuten vorbei. Die Piloten müssen wegen Motorproblemen in Palermo zwischenlanden.

Frankfurt – Für die Lufthansa sind diese Wochen keine einfachen Zeiten. An den Airports herrscht das blanke Chaos. Ewige Schlangen an den Terminals, Koffer stapeln sich am Gepäckband. Das fehlende Personal schlägt derzeit heftig ins Kontor, so auch am Flughafen Frankfurt.

Da ohnehin schon über die Ferienzeit in Hessen bis Ende August Tausende Flüge gestrichen wurden, ist es für die Lufthansa umso bitterer, wenn Flüge aufgrund von technischen Problemen ihr Ziel nicht wie geplant erreichen. So geschehen beim Flug LH1311 am Dienstag (12. Juli) von Malta zum Flughafen Frankfurt, wie das Branchenportal Aviation Herald berichtet.

Ein A321 der Lufthansa muss den Flug zum Flughafen Frankfurt wegen Motorproblemen abbrechen. (Symbolfoto) © Kevin Hackert/Imago

Flughafen Frankfurt: Lufthansa-Maschine muss in Palermo zwischenlanden

Nahe Palermo traten an Bord des A321 der Lufthansa plötzlich Motorenprobleme auf. Der Airbus, der um 19.14 Uhr bereits mit zwei Stunden Verspätung in Richtung Frankfurt gestartet war, musste rund 20 Minuten nach dem Abflug auf Sizilien zwischenlanden. Dort wirbelte das technische Problem den Flugplan durcheinander. Mehrere andere Flüge mussten warten, bis die Maschine der Lufthansa sicher gelandet war, wie Aviation Herald berichtet.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Die Passagiere musste noch eine Nacht in Palermo verbringen, ehe es am Mittwoch (13. Juli) mit einem Ersatz-Airbus und der Flugnummer LH245 zurück zum Flughafen Frankfurt ging. Dort setzte die Maschine um 13.29 Uhr schließlich auf. (esa)

Am Flughafen Frankfurt umstellte erst kürzlich ein Überfallkommando eine Toilette. Ein Mann sorgte für ungemütliche Szenen.