Chaos am Flughafen Frankfurt vermeiden: Eine App soll helfen

Von: Lucas Maier

Flughafen Frankfurt: So geht es schneller in den Sommer-Urlaub. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Für viele Menschen geht es bald in den Sommer-Urlaub. Damit es am Flughafen Frankfurt nicht zu Chaos kommt, sollten einige Dinge beachtet werden.

Frankfurt - Mit Beginn der ersten Sommer-Urlaube ist die Situation an manchen Flughäfen in Europa eskaliert: Bei Gepäck und Kontrollen kam es zu teils chaotischen Szenen. Der Flughafen Frankfurt blieb von dem Reise-Chaos bisher verschont.

Doch auch am Flughafen Frankfurt fehlt derzeit Personal. Von rund 1000 unbesetzten Stellen hat zuletzt Fraport gesprochen. Während der Corona-Pandemie wurden an Flughäfen massiv Stellen abgebaut. Um am Flughafen Frankfurt Chaos zu vermeiden und allen einen möglichst entspannten Start in den Sommer-Urlaub zu ermöglichen, hat die Bundespolizei einige Tipps veröffentlicht.

Flughafen Frankfurt: So geht es bei der Passkontrolle schneller

Gerade im Bereich der Kontrollen und des Check-Ins kann es zu Komplikationen kommen, wie die Bundespolizei mitteilte. Reisende sollten sich am Flughafen Frankfurt rund 90 Minuten vor Abflug bereits in der Sicherheitskontrolle befinden. Auch Grenzkontrollen stehen vor dem Flug in den Sommer-Urlaub häufig mit auf dem Programm, hierbei sollte folgendes beachtet werden:

Grenzkontrolle am Flughafen Frankfurt

Dokumente: Die Reise-Dokumente (Reisepass oder Personalausweis) sollten bereits griffbereit sein, um lange Wartezeiten vorzubeugen.

Die Reise-Dokumente (Reisepass oder Personalausweis) sollten bereits griffbereit sein, um lange Wartezeiten vorzubeugen. Ordnung: Um eine schnelle Bearbeitung gewährleisten zu können, sollten sich keine zusätzlichen Unterlagen in den Reise-Dokumenten befinden. Außerdem wird davon abgeraten, Schutzhüllen für die Dokumente zu verwenden.

Um eine schnelle Bearbeitung gewährleisten zu können, sollten sich keine zusätzlichen Unterlagen in den Reise-Dokumenten befinden. Außerdem wird davon abgeraten, Schutzhüllen für die Dokumente zu verwenden. Quelle: Bundespolizei Flughafen Frankfurt

Damit auch die Sicherheitskontrollen so reibungslos wie möglich ablaufen, sollten sich Reisende zuvor darauf vorbereiten. Auch hierauf sollten sich die Urlauber vorbereiten. Zudem sollten die Urlauber vor der Reise einen Blick auf die Webseite des Flughafens werfen, hier werden aktuelle Informationen rund um die Kontrollen veröffentlicht.

Video: So voll ist es derzeit am Flughafen Frankfurt

Vom Flughafen Frankfurt in den Urlaub: Bereits beim Packen sollten Kontrollen mitbedacht werden

Damit die Sicherheitskontrolle so schnell und unkompliziert wie möglich abläuft, sollte bereits beim Packen die Kontrolle mitbedacht werden. Gerade beim Handgepäck sollten die Reisenden am Flughafen Frankfurt sich an die Vorgaben halten:

Das gilt es bei der Sicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt zu beachten:

Flüssigkeiten: Im Handgepäck dürfen maximal 100 Milliliterbehälter mitgeführt werden. Diese müssen zudem in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren Behälter verstaut sein. Babynahrung und flüssige Medikamente dürfen zusätzlich mitgeführt werden, für diese ist jedoch ein entsprechender Nachweis notwendig.

Im Handgepäck dürfen maximal 100 Milliliterbehälter mitgeführt werden. Diese müssen zudem in einem durchsichtigen, wieder verschließbaren Behälter verstaut sein. Babynahrung und flüssige Medikamente dürfen zusätzlich mitgeführt werden, für diese ist jedoch ein entsprechender Nachweis notwendig. Verbotene Gegenstände: Folgende Dinge sollten nicht im Handgepäck mitgeführt werden

Folgende Dinge sollten nicht im Handgepäck mitgeführt werden Feuerwaffen jeder Art

Pfeffersprays

Messer, deren Klinge eine Länge von sechs Zentimeter überschreitet

Schraubendreher

Lange Nagelfeilen

Heringe fürs Zelt

Quelle: Bundespolizei Flughafen Frankfurt

Bei der Sicherheitskontrolle müssen Gepäckstücke in Wannen gelegt werden, um von der Polizei durchleuchtet werden zu können. Hier ist zu beachten, dass die Plastikbeutel mit Flüssigkeit in separate Wannen gelegt werden. Bei elektronischen Geräten verhält es sich ebenso.

Derweil gibt es auch bei der Wiedereinreise einiges zu beachten, wie der Zoll mitteilt. So dürfen etwa bei der Rückkehr aus Nicht-EU-Ländern wie Großbritannien oder Ägypten und aus Sondergebieten (Kanarische Inseln, französische Übersee-Departements u.a.) mitgebrachte Waren zu nichtgewerblichen Zwecken nur innerhalb bestimmter Mengen- und Wertgrenzen pro Person abgabenfrei nach Deutschland eingeführt werden. Insbesondere für Tabakwaren, Alkohol und alkoholartige Getränke sowie Arzneimittel und Kraftstoffe sind bestimmte Freimengen zu beachten, die nicht überschritten werden dürfen. Auch bei der Wiedereinreise aus EU-Ländern etwa über den Flughafen Frankfurt gibt es mit Blick auf den Zoll einiges zu beachten.

Flughafen Frankfurt: App „Zoll und Reise“ soll helfen

Um den Urlaubern unnötigen Ärger zu ersparen sind die Zollbestimmungen in der kostenlosen Smartphone-App „Zoll und Reise“ zusammengefasst. Sie bietet einen Überblick über Einschränkungen. „Zur Vermeidung von Roaming-Gebühren benötigt die App keine Internetverbindung und ist daher auch für den Urlaub im Ausland bestens geeignet“, heißt es beim Zoll.

Zum Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt rät der Zoll derweil, auf Tiere oder Pflanzen als Reisesouvenir zu verzichten. Durch den Kauf derartiger Waren tragen Touristen - meist unwissend - dazu bei, dass der Bestand vieler Arten weltweit gefährdet ist. In vielen Fällen drohen Bußgelder und Strafen.

Reise ab Frankfurt: Am Flughafen sollte nur ein Handgepäck mitgenommen werden

Da aktuell in Hessen aber die Sommerferien erst vor der Tür stehen, dürfte die Abreise derzeit von besonderem Interesse sein. Hier gilt: Am Flughafen Frankfurt sollte lediglich ein Handgepäckstück mitgenommen werden, so die Polizei. Es wird außerdem dazu geraten, die Wartezeit vor den Kontrollen zu nutzen.

Während die Reisenden in der Schlange vor der Abfertigung stehen, sollten Jacken ausgezogen werden, Kopfbedeckungen abgenommen und die Hosentaschen gelehrt werden. Wenn alle Reisenden am Flughafen Frankfurt sich an die Tipps halten, sollten chaotische Situationen wie an anderen Flughäfen verhindert werden. (Lucas Maier/Florian Dörr)