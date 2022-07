Druckverlust über dem Atlantik - Eurowings-Maschine leitet Notsinkflug ein

Von: Niklas Hecht

Nach einem Druckverlust in der Kabine muss ein Urlaubsflieger auf dem Weg zum Flughafen Frankfurt über dem Atlantik außerplanmäßig umgeleitet werden.

Frankfurt - Für die Lufthansa läuft es aktuell alles andere als rund. Der enorme Mitarbeitermangel am Flughafen Frankfurt und hohe Krankheitsquoten beim eigenen Bodenpersonal machen der größten deutschen Fluggesellschaft das Leben schwer. Etliche Flüge musste die Kranich-Airline aufgrund der Personalnot in den vergangenen Wochen streichen. Das Flughafen-Chaos in Frankfurt nimmt für die Fluggesellschaft offenbar kein Ende.

Nach Informationen von t-online war ein Airbus A330 derLufthansa-Tochter Eurowings auf dem Weg von Puerto Plata (Dominikanische Republik) zum Flughafen Frankfurt, als ein plötzlicher Druckverlust in der Kabine dafür sorgte, dass der Flieger über dem Atlantik zu einem Notsinkflug ansetzen und außerplanmäßig in Düsseldorf landen musste.

Ein Airbus A330 musste auf dem Weg Frankfurt nach technischen Problemen außerplanmäßig umgeleitet werden. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Ukrinform

Druckverlust bei Eurowings-Maschine: Alle Passagiere sind wohlauf

Aufgrund des Druckabfalls seien bereits die Sauerstoffmasken aus der Decke gefallen. Daraufhin habe das Flugzeug vor der Küste Irlands einen Notruf abgegeben und sei dann innerhalb von sechs Minuten von einer Flughöhe von 12.000 Metern auf 3.000 Meter abgesunken. Allen 179 Passagieren ginge es nach der Landung gut, teilte Eurowings auf Nachfrage von t-online mit. „Bereits beim Bemerken eines geringen Druckverlusts in der Kabine wurde die Reiseflughöhe verlassen, auf eine sichere Flughöhe gesunken und eine Sicherheitslandung geplant.“

Die genau Ursache für den plötzlichen Druckabfall ist bislang noch unklar. Gründe könnten Lecks oder technische Mängel sein. Druckverlust und Sauerstoffmangel in großer Höhe werden für Menschen schnell gefährlich. Sauerstoffmasken sollen die Passagiere davor bewahren, wegen Sauerstoffmangels bewusstlos zu werden oder zu ersticken.

Flughafen Frankfurt: Bereits am Dienstag Lufthansa-Flug mit Schwierigkeiten

Der Eurowings-Flieger war bereits der zweite Lufthansa-Flug, der diese Woche in technische Schwierigkeiten geriet. Am Dienstag (12. Juli) musste eine Lufthansa-Maschine einen Flug von Malta zum Flughafen Frankfurt aufgrund von Motoren-Problemen nach nur wenigen Minuten abbrechen. Auch auf der Strecke zwischen der Dominikanische Republik und dem Flughafen Frankfurt kam es schon einmal zu Schwierigkeiten. Wegen Triebwerk-Problemen musste eine Condor-Maschine Anfang dieses Jahres außerplanmäßig in Lissabon zwischenlanden. (Niklas Hecht)