Fischsterben im Frankfurter Anlagenring

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Dem Rechneigrabenweiher in der Obermainanlage steht eine Sanierung bevor. © Renate Hoyer

Unbekannte zerstörten offenbar die Folie am Teichgrund. Die Folge: Wasser sickert in den Boden – und die Hitze tut ihr Übriges.

Der Spaziergänger, der jüngst am Rechneigrabenweiher in der Innenstadt vorbeikam, glaubte zunächst an einen Giftanschlag: Eine grüne Flüssigkeit treibe im Wasser, meldete er der FR – und viele tote Fische daneben. Er schickte einige Fotos mit, um das Ausmaß zu zeigen: mindestens 30 Fische, die mit dem Bauch nach oben im Teich der Obermainanlage dümpelten.

Doch die Ursache liegt tiefer, wie die Nachfrage bei der Stadt ergab: „Durch Vandalismus wurde vor Kurzem die Folie am Rechneigrabenweiher an einer Stelle auf ca. vier Metern Länge und 30 Zentimetern Breite stark beschädigt“, teilte eine Sprecherin des Grünflächenamts mit. „Dadurch sickert zurzeit unentwegt Wasser in den Untergrund, was wiederum dazu führte, dass der Wasserspiegel um ca. 20 Zentimeter sank und die Fontänenpumpe Luft ansaugte.“

Das bedrohte wiederum die teure Technik. Eine sogenannte Trockenlauf-Abschaltung habe größere Schäden verhindert, berichtete die Sprecherin. Dennoch habe die Pumpe zwecks Wartung ausgebaut werden müssen, was für die Fische fatale Folgen hatte: Ohne die Pumpe fehlte bei dem heißen und trockenen Wetter die Nachspeisung mit Wasser und der Sauerstoffeintrag in den Teich, für den die Fontäne sorgt. Inzwischen laufe sie aber wieder.

Eine Firma sei beauftragt, den Schaden zu begutachten und ein Angebot für die Folienreparatur zu machen, erläutert das Grünflächenamt weiter. Damit der Wasserverlust und die Lage für Lebewesen im und am Teich nicht noch dramatischer wird, fließt derzeit dauerhaft Wasser nach. Allerdings muss das Wasser abgelassen werden, um die Folie zu reparieren. Bei der Gelegenheit will das Amt die – einst unerlaubt eingesetzten – Fische umsiedeln und den ganzen Weiher saubermachen lassen. Außerdem soll in Zusammenarbeit mit Fachfirmen ein Konzept zur Verbesserung der Wasserqualität erarbeitet werden. Wann das Ganze in Gang kommt und die Fische umziehen, lässt sich seitens der Stadt noch nicht präzise vorhersagen. Die Auftragsvergabe laufe, sagte die Sprecherin.

Der knapp ein Hektar große Rechneigrabenweiher, im frühen 19. Jahrhundert aus Resten des Wassergrabens an der ehemaligen Stadtmauer künstlich angelegt, ist nur etwa 80 Zentimeter tief. Dadurch wird das Wasser in den stetig heißer werdenden Sommern besonders schnell warm.

Hinzu kommt, dass immer noch Menschen die Wasservögel und Fische füttern, was verboten ist und den Tieren schadet. Auf die Art gelangen zusätzliche Nährstoffe in den denkmalgeschützten Weiher. Zusammen mit den Ausscheidungen der Tiere ermöglicht das ein Algenwachstum, das dem Wasser beim Verrotten noch mehr Sauerstoff entzieht, wie die Amtssprecherin schildert: „Somit kippt das Gewässer und es kommt wie in diesem Fall zum Fischsterben.“ Bei der grünen Substanz, die der Spaziergänger entdeckte, handele es sich also um Algen. „Es wurde nichts in den Teich gekippt.“

Die Frankfurterinnen und Frankfurter sind Arbeiten im Anlagenring momentan gewohnt: Dort werden Wege aufwendig saniert. Die Bockenheimer Anlage hat einen neuen Belag, Sitzbänke und Abfalleimer auf einem Teil des Hauptweges nördlich des Albert-Mangelsdorff-Weihers. Noch bis August werden an der Friedberger Anlage zwischen Allerheiligentor und Zeil ein Bolzplatz und eine Fitnessanlage angelegt sowie der östliche Weg erneuert.