Filmfestival: Ins Kino mit dem Riesenstachelschwein

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

„Riddle Of Fire“, USA/Frankreich 2023. © FullDawa Films

Noch vier Wochen bis zum Lucas-Festival für junge Filmfans – wer es im Kino erleben will, muss sich langsam entscheiden.

Wann ist ein Teen ein Teen? Das ist ja noch einigermaßen einfach zu entscheiden: wenn du älter als zwölf und jünger als 20 bist, gehörst du zu den Teenagern. Aber wann ist ein Youngster ein Youngster? Beim Lucas-Festival können die jungen Filmfans das jetzt selbst entscheiden – statt einer Alterseinteilung laufen die drei Wettbewerbsklassen für die Filme diesmal unter „Kids“, „Teens“ und eben: „Youngsters“. Man ist immer so jung, wie man sich fühlt.

57 Filme hat diese 46. Lucas-Auflage im Programm. Und wie immer laufen denen, die vorab schon mal einen Blick werfen dürfen, bereits beim Parforceritt durch Ausschnitte aller Wettbewerbsbeiträge Schauer über den Rücken. Etwa beim Trailer zu „Delegation“, dem Spielfilm über die Reise einer israelischen Schulklasse zu den Holocaust-Gedenkstätten in Polen.

Oder bei „Dancing Queen“, der Geschichte über den Traum, einen Tanzwettbewerb trotz, sagen wir: schwieriger Startbedingungen zu gewinnen. Oder bei der Geschichte, wie ein pfiffiger Igel der zehnjährigen Nina hilft, nicht mehr traurig zu sein. Oder wie Ama die Bekanntschaft eines Riesenstachelschweins macht. Oh ja, eines Riesenstachelschweins! Oder wie die Eule zu der Blumenfee Rosa sagt, es sei nichts falsch daran, sich zu fürchten.

Es geht auch in diesem Jahr in den vier beteiligten Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden um „qualitativ hochwertige Filmkunst für junge Menschen“, sagt Festivalleiterin Julia Fleißig. Ellen Harrington, die Direktorin des veranstaltenden Deutschen Filminstituts & Filmmuseums, berichtet von zahlreichen Schulklassen, die schon zu Filmvorstellungen angemeldet sind. Die Kurzfilmprogramme können sie sich auch online ins Klassenzimmer holen, weit über den Festivalzeitraum hinaus. Die große Nachfrage zeige, so Harrington, dass der Glaube lebendig sei: der Glaube „an die unbändige Kraft des bewegten Bildes“.

LUCAS-FESTIVAL 57 Filme hat das Festival für junge Filmfans (5. bis 12. Oktober) im Programm, davon 21 Lang- und 20 Kurzfilme als Deutschlandpremieren im Wettbewerb. Spielorte sind das Kino des veranstaltenden Deutschen Filminstituts und Filmmuseums am Frankfurter Museumsufer, das Cinéma am Frankfurter Roßmarkt, das Offenbacher Kino im Hafen 2 am Nordring , die Wiesbadener Caligari-Filmbühne am Marktplatz. Zehn Wettbewerbe locken mit Preisen für die besten Lang-, Kurzfilme und die beste cineastische Leistung, mit dem „Youngsters Award“ und dem „Stadtteiljury Award“, dem Publikumspreis, dem „Mozaik Bridging the Borders Award“ und dem Preis der Europäischen Kinderfilmassoziation ECFA. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 21 000 Euro dotiert. „Lucas für Familien“ heißt es am Sonntag, 8. Oktober, von 10 bis 17 Uhr mit freiem Eintritt für Familien im Filmmuseum. Dann laufen Filme für alle Altersstufen, darunter „Rosa and the Stone Troll“ (ab sechs Jahre) und der israelische Beitrag „Delegation“. Es gibt einen Workshop zur Bildbeschreibung für Familien, und auch die anderen Ausstellungen des Museums sind inklusive. Vier Euro kostet ein Lucas-Filmbesuch (bis einschließlich 20 Jahre; mit Frühbuchungsrabatt bis 15. September: 3,50 Euro, außer in Wiesbaden). Für Erwachsene über 20: acht Euro. ill

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie werden die Lucas-Filme wieder uneingeschränkt im Kino gezeigt. „Wir hoffen, dass die Säle voll werden“, sagt Julia Fleißig. Klassen und Gruppen können für ihr Lucas-Erlebnis auch einen „Wunschfilmslot“ buchen: einen Film zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl im Kino.

Über die zehn Preise, die es zu gewinnen gibt, entscheiden sechs verschiedene Jurys. Und weil es ein Jugendfilmfestival ist, entscheiden traditionell auch junge Leute mit. „Ich liebe Filme“, sagt beispielsweise Jurymitglied Oskar (12). Er habe sich schon die ganzen Sommerferien hindurch auf die kommende Aufgabe gefreut, „und ich liebe Preisverleihungen.“ Lilli (16) erinnert sich fürs Pressegespräch an den ersten Film, den sie je im Kino sah, damals aus Anlass eines Kindergeburtstags: „,Die Schlümpfe‘, und das hat mich so überfordert, ich hatte so Angst, dass ich rausgehen musste.“ Wer kennt das nicht – es ist ja dunkel! Caroline (17) hatte ihr erstes Kinoerlebnis mit den „Vampirschwestern“. Und ist nicht rausgerannt. „Ich habe den Film so sehr geliebt.“ Inzwischen schätzt sie Coming-of-Age-Filme und schreibt selbst Drehbücher. „Jeden Tag habe ich neue Geschichten im Kopf“, sagt sie.

Lucas ist eben auch ein Festival, das daran erinnert, wie vielfältig, witzig, einfallsreich und klug die jungen Menschen sind – und wie wichtig es ist, ihnen gute Filme auf den Weg zu geben. Unter dem Motto „Mitmischen“ haben sie Gelegenheit, sich selbst einzubringen, auch als Moderator:innen, Kritiker:innen und als Kurator:innen über Grenzen hinweg. Junge Leute aus Bulgarien, Schweden, Portugal, Belgien und Estland sind in den Jurys dabei; sechs Jugendliche aus Europa präsentieren als „Young European Cinephiles“ eine Filmreihe zum Thema Identität.

Außerdem traditionell im Lucas-Angebot: Workshops (auch für Lehrkräfte), spannende Gespräche mit den Crewmitgliedern der Wettbewerbsfilme, Aktionen in Zusammenarbeit mit dem Dialogmuseum – und der Familientag am Festivalsonntag, 8. Oktober, mit freiem Eintritt für die Zielgruppe.

„Tiger Stripes“, Malaysia 2023. © Ghost Grill Pictures