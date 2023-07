Filmabend mit Cohn-Bendit in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Daniel Cohn-Bendit. © Michael Schick

Der Film „Wir sind alle deutsche Juden“ läuft im Hochbunker am Anlagenring. Es folgt ein Gespräch mit Cohn-Bendit, dem Regisseur und einem weiteren renommierten Gast.

Den Dokumentarfilm „Wir sind alle deutsche Juden“ von Regisseur Niko Apel zeigt die Initiative 9. November am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr im Hochbunker, Friedberger Anlage 5-6. Im Anschluss daran führen der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit und Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank und Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences, ein Gespräch über ihre jeweilige Definition des Judentums, ihre Einstellung dazu und ihre Erfahrungen. In dem Film begibt sich Cohn-Bendit auf die Suche nach seiner jüdischen Identität, trifft seinen Bruder in Frankreich und reist nach Israel, um in vielen, teils bewegenden Gesprächen sein Verhältnis zum Judentum zu ergründen. Die Gespräche zeigten, dass es nicht eine gemeinsame jüdische Identität gebe, sondern eine Vielzahl von Identitäten, die sich aus verschiedenen sozialen, kulturellen, politischen Positionen und Haltungen der Betroffenen entwickelten, schildert die einladende Initiative 9. November.

Darum soll es auch im anschließenden Gespräch mit Mendel gehen, der in einem israelischen Kibbuz geboren wurde und aufwuchs. Er lebt seit 2003 in Frankfurt. Regisseur Niko Apel ist Stiefsohn von Dany Cohn-Bendit. ill

Der Eintritt zu dem Abend ist frei, um Spenden wird gebeten. Kartenreservierung online unter: initiative-neunter-november.de