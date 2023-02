Feueralarm, medizinischer Notfall, Schaden am Hauptbahnhof: Feuerwehr und Rettungsdienst am Limit

Von: Sebastian Richter

Teilen

Gleich mehrere Notfälle verschaffen der Feuerwehr einen harten Arbeitstag. (Archivfoto) © DPA Deutsche Presseagentur

Feuerwehr und Rettungsdienst müssen am Dienstag in Frankfurt innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Einsätzen ausrücken. Zahlreiche Notfälle werden den Beamten gemeldet.

Frankfurt – Harter Arbeitstag für Einsatzkräfte in Frankfurt: Gleich mehrere Alarmierungen im ÖPNV haben am Dienstag (14. Februar) zu mehreren Großeinsätzen von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Zwei Brandmelder hatten Alarm geschlagen, im S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof Frankfurt kam es zu einem Schaden. Gleichzeitig wurden die Einsatzkräfte zu einem medizinischen Notfall an einer Straßenbahn-Haltestelle gerufen, wie die Feuerwehr am Abend berichtet.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Weismüllerstraße im Ostend von Frankfurt. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte dort Alarm geschlagen. Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte starke Verrauchung und einen Flammenschein. Das Feuer habe sich in einem elektrischen Betriebsraum entwickelt, heißt es von der Feuerwehr. Also erhöhte man das Alarmstichwort und sendete spezielle Löschmittel an die Einsatzstelle. Der Strom wurde abgeschaltet, mit Löschgas konnte die Feuerwehr die Flammen ersticken. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Alarm im S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof Frankfurt

Gleichzeitig wurde im S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof Frankfurt ein Schaden gemeldet. Eine S-Bahn war in der Folge im Tunnel stehen geblieben, die Bahnstrecke war zwischenzeitlich voll gesperrt. Zunächst fuhr der Zug zurück zum Bahnsteig, um die Passagiere aussteigen zu lassen. Anschließend kontrollierten Einsatzkräfte den betroffenen Bereich. Auch hier war der Einsatz gegen 17.30 Uhr beendet.

Gleichzeitig setzten zwei weitere Alarmierungen die Feuerwehr in Frankfurt unter Druck. Um 16.24 Uhr löste auch in einem Gewerbebetrieb im Gutleutviertel eine Brandmeldeanlage aus. Die Leitstelle entsandte weitere Einsatzkräfte. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es bei Bauarbeiten zu einer Fehlauslösung gekommen war.

Medizinischer Notfall bindet weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt

Wenig später gab es noch den nächsten Einsatz: Gegen 17.20 Uhr wurde der Feuerwehr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Stresemannallee ein medizinischer Notfall gemeldet, wie die Feuerwehr Frankfurt berichtet. „Da zunächst unklar war, ob es sich um ein Ereignis mit dem Schienenfahrzeug handelte, wurden die Sonderfahrzeuge vom Hauptbahnhof direkt dorthin weitergeleitet“, heißt es im Bericht der Einsatzkräfte. Vor Ort hatte eine Person einen medizinischen Notfall erlitten. Der Rettungsdienst brachte die Person in ein Krankenhaus.

Am Dienstag war so viel für die Feuerwehr zu tun, dass „für eine kurze Zeit die Fahrzeuge im Stadtgebiet an andere Standorte in Bereitstellung entsendet“ wurden, so die Feuerwehr. (spr)