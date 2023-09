Festplatz in Frankfurt: Sorgen um Dippemess-Standort

Von: Sandra Busch

Der Festplatz müsste umziehen, wenn die Europäische Schule am Ratsweg gebaut werden sollte. © Renate Hoyer

Die Linke sorgt sich um den Standort der Dippemess. Sie fordert, den Festplatz am Ratsweg zu erhalten.

Die Linke spricht sich für einen Verbleib des Festplatzes am Ratsweg aus. Die Pläne eines Standortwechsels der Dippemess sieht die Römer-Fraktion kritisch. „Bis ein neuer Ort gefunden und angenommen wird, kann es Jahre dauern. Das wäre eine Katastrophe für die Dippemess“, sagte Fraktionschef Michael Müller. Die Schausteller:innen bräuchten Planbarkeit, diese werde durch die Debatte um die Verlegung gefährdet. „Völlig unklar ist, ob der angedachte Umzug an den neuen Standort am Rebstockgelände überhaupt realisiert werden kann.“

Seit dem vergangenen Jahr wird über den Bau der Europäischen Schule auf dem Festplatz am Ratsweg diskutiert. Nicht nur für die Dippemess, sondern auch für andere Veranstaltungen müsste dann ein neuer Standort gefunden werden. Die Linke habe bereits in den Ortsbeiräten die Prüfung eines alternativen Standorts gefordert, sagt Müller. Dessen Notwendigkeit zeige sich immer deutlicher. „Wir unterstützen den Protest der betroffenen Schausteller:innen und Kleingärtner:innen und fordern, dass sie auf dem Festplatz bleiben.“ sabu