Festival macht Spuren des Frankfurter Ghettos sichtbar

Der sonst nicht zugängliche Keller an der Staufenmauer in dem das Architektur-Projekt „Neualtland“ der israelisch-niederlaendischen Architektin Meitar Tewel (li.) mit Besitzerin Azko Iimori, gezeigt wird. Bild: Renate Hoyer © Renate Hoyer

Sensation im Keller: Ein einzigartiges Gewölbe der einstigen Frankfurter Judengasse ist einige Tage lang während des Festivals „Mapping Memories“ zugänglich

Läuft man durch die Straße An der Staufenmauer an Shisha-Bar, Spielothek und Restaurants vorbei, deutet wenig darauf hin, dass sich hier einst eines der bedeutendsten Zentren jüdischen Lebens in Europa befand. Hinter die Frankfurter Stadtmauern verdrängt, lebten dort seit dem Jahr 1462 viele jüdische Familien in einem Ghetto, das 1796 aufgelöst wurde. Die Judengasse mit ihrer langen Geschichte ist heute im Frankfurter Stadtbild nicht mehr zu erkennen.

Dass ausgerechnet unter einem japanischen Lebensmittelgeschäft der womöglich einzige vollständig erhaltene Raum der Gasse gefunden wurde. dürfte viele überrascht haben.

Während des Festivals „Mapping Memories – Judengasse Extended“ kann das aus dem 19. Jahrhundert stammende. Gewölbe erstmals besichtigt werden. Entstanden ist das Festival in Zusammenarbeit des Jüdischen Museums, des Mousonturms und des Archäologischen Museums Frankfurt. Es richte sich ganz nach der Frage: „Was ist unter dem Pflaster?“, sagt Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums. Ziel der Veranstaltung sei es, der „gewaltsamen Verdrängung entgegenzuarbeiten“ und die Spuren des jüdischen Lebens in Frankfurt wieder spürbar zu machen, so Wenzel.

Dafür setzt das Projekt auf eine Kombiation aus analogen und digitalen Wegen der Vermittlung. Eine Pop-Up Ausstellung zeigt archäologische Funde, die 30 Jahre nach ihrer Ausgrabung erstmals untersucht wurden. In Videos können Zuschauer:innen die erste Sichtung der Stücke nachverfolgen. Eine erstaunlich detailreiche Video-Rekonstruktion führt durch die alte Judengasse und zeigt archäologische Funde direkt an ihrer historischen Fundstelle. Außerdem erwarten Besucher:innen Kunst-Performances, Lesungen, Podiumsdiskussionen und Workshops.

Das Festival Bis zum 30. April läuft das Festival „Mapping Memories – Judengasse extended“ im Museum Judengasse in der Battonnstraße 47 (Stadtwerkegebäude) sowie im Keller des Gebäudes An der Staufenmauer 11. Am 16. und 22. April jeweils um 15 Uhr gehen die Architektin Meitar Tewel und der Choreograph Fabrice Mazilah gemeinsam mit Besucher:innen den historischen Verlauf der Judengasse, die ungefähr von der Konstablerwache bis zum Börneplatz verlief, ab und erklären ihren historischen Wandel. Das Museum Judengasse ist während des Festivals dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet; der historische Keller mit einer dort eingerichteten Ausstellung ist an denselben Tagen (mit Ausnahme von Samstag, 22. April) von 15 bis 19 Uhr zugänglich. Der Eintritt für die Veranstaltungen ist kostenfrei; um Anmeldung wird gebeten an anmeldung@metahubfrankfurt.de. Das detaillierte Programm des Festivals ist auf der Website zu finden: https://metahubfrankfurt.de/mapping-memories-judengasse. Angeboten werden Workshops, Führungen, Konzerte und eine Podiumsdiskussion am 27. April, 18 Uhr, im Atrium der Stadtwerke, Kurt-Schumacher-Straße 10. Finissage ist am 30. April, 14 Uhr. prmt

Im erstmals öffentlich zugänglichen Kellergewölbe präsentiert die israelisch-niederländische Architektin Meitar Tewel ihr Projekt „Neualtland“. Für ihre Masterarbeit untersuchte sie ein Jahr die Gebäude, die auf den historischen Ruinen der Judengasse errichtet wurden.

Anhand detailreicher Modelle schlägt sie einen Umbau des Areals der in der NS-Zeit zerstörten Hauptsynagoge am Börneplatz vor, auf dem heute zwei große moderne Bürogebäude stehen. In diesem fiktiven Projekt plant sie, die Geschichte der Ausgrenzung und des kulturellen Reichtums der Judengasse in das städtische Umfeld der Gegenwart zu integrieren. Zum Beispiel durch Pflastersteine, die an den historischen Verlauf der Judengasse erinnern könnten.

Im Vergleich zu anderen jüdischen Zentren in Europa sei das Verschwinden der kulturellen Spuren in Frankfurt besonders drastisch, so Tewel, Deshalb sei das Beispiel Frankfurt für sie so interessant. „Ich will diese Lücke schließen“, erklärt sie ihre Motivation für das Projekt.