Fest für die Zukunft

Von: Fabian Böker

Teilen

Frankfurt am Main | 16 February 2017 © peter-juelich.com

Neue Ideen für das Schweizer Straßenfest prüfen

Man mag zu Veranstaltungen wie dem Schweizer Straßenfest stehen, wie man will. Die einen freuen sich fast ein Jahr lang darauf und haben den Termin fest im Kalender eingetragen. Die anderen meiden am entsprechenden Wochenende die Gegend; sie halten solche Feste für überlaufen, überteuert und austauschbar. Aber das Fest in Sachsenhausen ist eine Institution im Stadtteil, auch über dessen Grenzen hinaus.

Dass es nun ausfällt, ist schade. Aber vielleicht ist es auch ein Weckruf. Dafür, sich doch noch mal mit den neuen Ideen auseinanderzusetzen, die auf dem Tisch lagen. Vor allem mit der Ausweitung auf drei Tage. Sich mit allen Akteuren und Akteurinnen im Stadtteil und bei der Stadt zusammenzusetzen, um eine Lösung zu finden. Nicht für den September, sondern gleich für 2024. Und vor allem für die Zukunft. Denn für die muss auch das traditionsreichste Fest irgendwann einmal fit gemacht werden.