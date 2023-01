FES holt Weihnachtsbäume in Frankfurt ab

Entsorgung über braune und schwarze Tonne oder die Sammeltour möglich

Spätestens nach dem 6. Januar heißt es in vielen Frankfurter Haushalten Abschied nehmen vom Weihnachtsbaum. Doch wohin eigentlich mit dem grünen Stachelfreund? Antwort darauf gibt der Frankfurter Entsorgungsbetrieb FES. Eine Option ist die Entsorgung über die braune Biotonne, die graue Restmülltonne oder mit Hilfe der Straßenreinigung. Das funktioniert aber nur im Laufe des Januars und wenn der abgeschmückte Baum auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt ist.

Die zweite Möglichkeit ist die Sammeltour der FES mit festen Terminen in den einzelnen Stadtteilen (siehe Kasten). Zwischen Montag, 9. Januar, und Freitag, 27. Januar, wird dafür ein Sonderfahrzeug eingesetzt, das nur Weihnachtsbäume einsammelt, so die FES in ihrer Mitteilung. Bürgerinnen und Bürger können die Bäume am Abholtag an der Grundstücksgrenze bereitlegen.

Der Baum sollte gut sichtbar und leicht mit dem Fahrzeug erreichbar sein. Die Weihnachtsbäume sollten auch in diesem Fall abgeschmückt und auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt sein.

Die Termine 9. Januar: Bergen-Enkheim, Fechenheim, Riederwald 10. Januar: Seckbach, Bornheim 11. Januar: Oberrad, Ostend 12. Januar: Sachsenhausen-Nord, Niederrad 13. Januar: Sachsenhausen-Süd, Schwanheim (inklusive Goldstein) 16. Januar: Gallus, Gutleutviertel, Griesheim 17. Januar: Bockenheim, Westend 18. Januar: Nordend 19. Januar: Berkersheim, Preungesheim (inklusive Frankfurter Bogen), Eckenheim, Dornbusch 20. Januar: Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach (inklusive Ben-Gurion-Ring), Harheim, Bonames, Frankfurter Berg 23. Januar: Kalbach-Riedberg, Niederursel, Eschersheim, Mertonviertel 24. Januar: Heddernheim, Ginnheim, Hausen 25. Januar: Praunheim, Rödelheim 26. Januar: Sossenheim, Nied, Höchst (inklusive Henri-Dunant-Siedlung) 27. Januar: Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen sowie am Flughafen

Übrigens gibt es im Bahnhofsviertel sowie in der Alt- und Innenstadt keine gesonderten Abholtermine, weil dort die Straßenreinigung täglich im Einsatz ist und die Weihnachtsbäume mitnimmt.

Zudem können Weihnachtsbäume auch bei der RMB Rhein-Main Biokompost im Osthafen oder beim Kofferraumservice auf den FES-Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden.

Der Einsatzplan des Weihnachtsbaumfahrzeugs ist auch im Internet unter www. fes-frankfurt.de abrufbar.