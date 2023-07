Fernwärme ausweiten in Frankfurt

Von: Sandra Busch

Die Stadt Frankfurt arbeitet an einem kommunalen Wärmeplan. © peter-juelich.com

Die Stadt arbeitet seit 2022 an einem kommunalen Wärmeplan. Bald soll er vorliegen.

Zwar kann man aus Heddernheim aufs Müllheizkraftwerk (MHKW) blicken, aber nicht alle Straßen sind dort an das Fernwärmenetz angeschlossen. Da das Heizkraftwerk Fernwärme mit Müll als Brennstoff produziere und helfe, Gas und Kohle einzusparen, erscheint dem Grünen-Stadtverordneten Thomas Schlimme am Donnerstag im Stadtparlament „eine Ausweitung des Netzes“ auf ganz Heddernheim sinnvoll. Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) konnte „noch nicht abschließend“ sagen, ob das gelingen wird. „Aber ich bin zuversichtlich, dass ein Anschluss der umliegenden Gebäude in der Nachbarschaft gelingen kann, wenn sich genügend Hauseigentümer:innen finden.“

Heilig wies darauf hin, dass das Klimareferat seit vergangenem Jahr einen stadtweiten kommunalen Wärmeplan erarbeiten lasse. Die Mainova unterstütze dabei mit Daten und Expertise. „Das Konzept wird derzeit finalisiert.“ Die Sommerpause würde noch dafür benötigt, dann „werden wir uns auf die Stadtverordneten zubewegen“. Das Konzept beinhalte die Darstellung des derzeitigen Gebäudebestandes und dessen Wärmebedarf. Es würden Kosten und Potenziale ermittelt: einer Senkung des Wärmebedarfs durch Sanierungen, der Nutzung erneuerbarer Energien, einer dezentraler Wärmeversorgung sowie gesamtstädtischer Szenarien zur Wärmeversorung bis 2035 und 2045. „Ziel des Konzeptes ist die quantitative und qualitative Analyse von Kosten und Potenzialen zur Dekarbonisierung der Fernwärme in Frankfurt“, sagte Heilig.

Yannick Schwander (CDU) mahnte: „Wir müssen ins Machen kommen.“ Im September werde Klarheit gebraucht. „Über die Kosten und wann es wo wie los- und vorangeht.“ Es sei endlich eine ordentliche Geschwindigkeit nötig. „Damit ganz Frankfurt Teil einer kommunalen Wärmeplanung wird und nicht nur stückweise einzelne Gebiete.“ Auch Daniela Mehler-Würzbach (Linke) sagte: „Es müssen Taten folgen.“ sabu