Fernbahntunnel in Frankfurt soll bis 2040 fertig werden

Von: Florian Leclerc

Ein unterirdischer Fernbahnhof soll den Kopfbahnhof in Frankfurt entlasten. Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Die Bahn kündigt für den Fernbahntunnel in Frankfurt eine beschleunigte Planung an. Der Bundesverkehrsminister unterstützt das Projekt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist am Freitag in den repräsentativen 32. Stock des Bahnhochhauses Silberturm in Frankfurt gekommen, um den Fernbahntunnel zu unterstützen. Für ihn sei der Tunnel, den der Bund finanzieren wird, ein „Herzstück des Deutschlandtakts“, sagte er. Beim Deutschlandtakt sollen die Fernzüge in Deutschland auf Hauptstrecken alle halbe Stunde fahren. Die Kosten für den Frankfurter Fernbahntunnel liegen nach Angaben von 2021 bei etwa 3,5 Milliarden Euro.

Berthold Huber, Vorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn, kündigte eine beschleunigte Planung an. So sollen fünf Jahre Zeit gewonnen werden.

Bund übernimmt Kosten

Durch die Ausschreibung aller Planungsleistungen in einer statt in mehreren Vergaben ließen sich bis zu zwei Jahre sparen. Die frühe Einbindung von Magistrat und Behörden verringere die Planungszeit um ein weiteres Jahr. Verkürzte Fristen bei der Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen, digitale Prozesse und ein Zusammenlegen von Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde im Eisenbahn-Bundesamt (EBA) könnten den Prozess um zwei weitere Jahre beschleunigen.

Diese beschleunigte Planung wurde allerdings bei der Vorstellung des Projekts schon mitgedacht, so dass sich am Zeitplan nichts geändert hat: Bis Anfang der 2030er Jahre werde geplant, danach gebaut, so dass die ersten Züge etwa um 2040 im unterirdischen Fernbahnhof unter dem Hauptbahnhof halten könnten, kündigte Gerd-Dietrich Bolte an, der bei der Bahn für die Ausbauprojekte in der Mitte Deutschlands verantwortlich ist.

Stefan Dernbach, designierter Leiter des Eisenbahn-Bundesamts, gab sich zuversichtlich: „Wir wollen schneller werden.“ Wenn das EBA ein halbes Jahr weniger Zeit für die Prüfung brauche, sei schon viel gewonnen.

Stadt sieht Vorteile

Der Fernbahntunnel soll die Zugkapazität am Frankfurter Hauptbahnhof künftig um 20 Prozent erhöhen. Am Kopfbahnhof bekämen Regional- und Nahverkehr dadurch mehr Platz, was gut sei für die knapp 400 000 Pendlerinnen und Pendler, die täglich nach Frankfurt kämen, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Wenn die Bahn die B-Ebene am Hauptbahnhof bis 2027/2028 umgebaut habe, wolle die Stadt mit dem Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof von zwei auf vier Gleise beginnen.

Im Anschluss will die Stadt die Plätze am Hauptbahnhof neu gestalten. Für den Radverkehr ist eine baulich getrennte Radspur hin zur Friedensbrücke geplant.

Josef begrüßte die geplante unterirdische Querverbindung unter dem Gleisvorfeld östlich des Hafentunnels, die das Gutleut- mit dem Gallusviertel verbinden soll. Den Fernbahntunnel bezeichnete er als „Riesenchance“ und zeigte sich erfreu über die Finanzierungsbereitschaft des Bundes.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl am 8. Oktober, warb für den Fernbahntunnel. Der beseitige „den größten Engpass im deutschen Schienenverkehr“ am Knoten Frankfurt. Anders als in Stuttgart wirke sich der Fernbahnhof nicht auf das Erscheinungsbild des teilweise denkmalgeschützten Frankfurter Hauptbahnhofs von 1888 aus. Al-Wazir sah in der Durchmesserlinie, einer Eisenbahnverbindung unter dem Zürcher Hauptbahnhof, ein vergleichbares Projekt, was Planungs- und Bauzeit betreffe.

Der Frankfurter Fernbahntunnel soll auf etwa 8,5 Kilometer Länge vom Gallusviertel in den Frankfurter Osten führen und dort an die nordmainische und die südmainische Bahnstrecke anschließen. Im Tiefbahnhof unter dem Hauptbahnhof sind zwei Bahnsteige mit vier Gleisen geplant. Derzeit halten den Angaben zufolge 1400 Züge pro Tag am Frankfurter Hauptbahnhof. Bis 2030 seien 1800 Züge täglich prognostiziert. Die Bahn kündigte an, die Bürgerbeteiligung auszuweiten und mit Verbänden ins Gespräch zu kommen - zum Beispiel mit den Kritiker:innen vom Bündnis Verkehrswende Frankfurt. Sie bevorzugen einen oberirdischen Ausbau der Gleise.