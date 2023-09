Nur noch Tempo 20 in Alt-Fechenheim gewünscht

Von: Fabian Böker

In Teilen der Einkaufsstraße Alt-Fechenheim soll nur noch Tempo 20 gelten. © Oeser

Der Ortsbeirat 11 beschließt einen Antrag einstimmig, diskutiert aber auch ganz allgemein über zu schnelle Autos, die im Stadtteil unterwegs sind.

Eigentlich ging es im Ortsbeirat 11 (Riederwald, Seckbach, Fechenheim) um eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit in der Straße Alt-Fechenheim, daraus ergab sich aber dann eine generelle Diskussion über zu schnell fahrende Autos im Stadtteil.

Der Antrag in der jüngsten Sitzung am Montagabend kam von den Grünen. Sie forderten, dass der Magistrat in Alt Fechenheim zwischen den Hausnummer 69 und 123 eine Tempo-20-Zone ausweisen soll. Dadurch sollen dort die Aufenthaltsqualität und die Sicherheit erhöht werden.

Die Fraktion beruft sich mit ihrem Wunsch auf die Straßenverkehrsordnung, in deren Paragraph 45 folgendes steht: „In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion können auch Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als 30 km/h angeordnet werden.“

Genau diese Voraussetzungen sehen die Grünen in diesem Bereich von Alt-Fechenheim gegeben. Die Straße sei schmal, habe eine starke Zulieferfunktion für die Läden und werde von vielen Besucher und Besucherinnen frequentiert. Auch viele Menschen mit dem Fahrrad würden die Straße nutzen.

Im Ortsbeirat herrschte darüber Einigkeit, einstimmig wurde der Antrag angenommen. Auch wenn Benjamin Wiewiorra, Fraktionsvorsitzender der CDU, nicht glaubt, „dass sich die Autofahrer, die jetzt schon bei Tempo 30 zu schnell sind, an Tempo 20 halten werden“.

Dass es im Stadtteil Autofahrer und -fahrerinnen gibt, die zu schnell unterwegs sind, darüber herrschte ebenfalls Einigkeit – auch im Publikum. Und dort ging man noch weiter. Eine Frau sprach den Wunsch aus, dass Tempo 20 auch in der Baumertstraße eingerichtet werde. Dort werde rücksichtslos gerast, sagte die ältere Dame unter zustimmendem Nicken anderer Besucher und Besucherinnen.

Sandra Neubauer, Fraktionsvorsitzende der Grünen, stimmte auch zu: „Die Situation in Fechenheim ist dramatisch.“ Und Wiewiorra konnte berichten, dass er nicht nur einmal „senkrecht im Bett stand“, wenn draußen wieder ein Auto durch die Straßen gerast ist. Er – im Beruf Polizeibeamter – war es dann auch, der in der Sitzung einen Vorschlag gemacht hat, wie diesem Problem zu begegnen sei: „Die Leute müssen solche Vorfälle immer wieder bei der Polizei melden.“

Das sah auch Torsten Trumpp so, Schutzmann vor Ort für Bergen-Enkheim, Riederwald, Seckbach (Süd) und Fechenheim, der bei der Sitzung zu Gast war. „Wenn ich vor Ort bin und von einem solchen Fall höre, komme ich persönlich hin“, versprach. Wissend, dass es für solch ein schnelles Eingreifen meistens am Personal mangelt.