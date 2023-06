Neuer Fuß- und Radweg für Carl-Ulrich-Brücke geplant

Von: Fabian Böker

Auf der Fechenheimer Seite der Brücke habe Radfahrende bisher ein Problem. © Rolf Oeser

Auf der Fechenheimer Seite soll eine Rampe entstehen, die einladender und vor allem sicherer ist als der jetzige Weg. Basis ist ein Entwurf von zwei Studierenden.

Darauf warten viele Menschen aus Fechenheim – und sicher auch aus Offenbach – schon lange: Die Carl-Ulrich-Brücke, die den östlichen Frankfurter Stadtteil und die Nachbarstadt verbindet, soll mit einem separaten Fuß- und Radweg auf der Fechenheimer Seite versehen werden. Zwar stehen die Planungen noch ganz am Anfang, aber es wurden erste Vereinbarungen unterzeichnet. Am Montagabend wurde der derzeitige Stand im Ortsbeirat 11 (Riederwald, Seckbach, Fechenheim) vorgestellt.

Der Bereich hinter der Brücke in Fechenheim, entlang der Dieburger Straße bis zur Carl-Benz-Straße, ist für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, wenig einladend. Zwar wurde die Brücke an sich wegen ihres damals maroden Zustandes zwischen 2012 und 2014 neu gebaut, an vernünftige Verbindungswege für den Verkehr abseits der Autos wurde dabei aber nicht gedacht.

Jetzt liegt ein Entwurf zweier Studierender – Sarah Maximino Schmidt und Daniel Josipovic – der University of applied studies (UAS) in Frankfurt vor, der unter dem Arbeitstitel „Fechenheimer Fackeln“ vom Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) als Basis für die weitere Planung genommen wird. Demnach sollen links und rechts der Brücke neue Wege entstehen.

Brücke im Grüngürtel

Wichtig dabei sei es, wie der Vertreter des ASE auf der Sitzung erklärte, dass die Bäume drumherum nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn die seien Teil des Grüngürtels. Gelingen soll das durch eine Konstruktion, bei der die neuen Wege durch eine Tragkonstruktion aus Cortenstahl errichtet werden. Die einzelnen Stangen sind in ihrem Design den Bäumen nachempfunden. An ihren Spitzen soll es Leuchten geben, woher auch der Arbeitstitel rührt.

Mit diesen Plänen gehe man nun in die weiteren Gespräche, so das ASE. Darin involviert ist neben der Stadt auch Hessen Mobil, weil die Brücke teilweise in deren Zuständigkeitsbereich liegt.

Anliegern und Anliegerinnen ist die Zuständigkeit relativ egal. Genauso wie das Aussehen. Sie wollen nur, wie es ein Bürger am Montagabend formulierte, „endlich einen Weg für Radfahrer und Fußgänger“. Denn schon 1992 gab es im Ortsbeirat einen Antrag zu dem Thema. Damals sollte der Magistrat prüfen, ob die Rampe der Brücke so zu verbreitern ist, dass der Ausbau eines adäquaten Fuß- und Radweges möglich wird. Denn die von Fechenheim kommende Rampe sei so schmal, dass selbst für die Fußgänger und Fußgängerinnen teilweise ein nur 40 Zentimeter breiter Weg zur Verfügung steht. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert.