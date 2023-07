Kein Weihnachtsmarkt mehr in Fechenheim

Von: Fabian Böker

Das Organisations-Team hört wegen gesundheitlicher und altersbedingter Probleme auf – endgültig. Als Ersatz soll es auch dieses Jahr wieder den kleinen Sternschnuppenmarkt geben.

Nach dem Fischerfest muss nun auch der Weihnachtsmarkt in Fechenheim abgesagt werden. Und nicht nur für dieses Jahr: Die Arbeitsgruppe (AG) Weihnachtsmarkt hat ihre Arbeit endgültig eingestellt – nach sieben Jahren.

Als Gründe werden in einer Pressemitteilung gesundheitliche, altersbedingte und anderweitige Probleme genannt, die den immensen Aufwand, der hinter so einem Fest stecke, nicht mehr ermögliche. Im Gespräch erläutert Marion Berger aus der AG das noch etwas genauer. „Die meisten unserer Mitglieder konnten die erforderlichen Arbeiten einfach nicht mehr bewältigen“, sagt sie. Hütten aufbauen, Lastwagen fahren, Hütten wieder abbauen – „wir haben einen 86-Jährigen, die anderen sind um die 70“. Außerdem seien zwei Mitglieder schwer erkrankt.

Es wäre sicher möglich gewesen, so Berger, den Weihnachtsmarkt in anderer Form weiterzuführen. „Aber uns war klar: Entweder können wir die Qualität halten – oder wir müssen einen Schlussstrich ziehen.“ Das hat die AG, und diese Entscheidung ist endgültig.

Das bedauert auch Sabine Lauer, die die AG geleitet hat. „Aber wir waren nicht mehr handlungsfähig“, mussten sie und ihrer Mitstreiter sowie Mitstreiterinnen sich eingestehen.

Der bisher letzte Weihnachtsmarkt fand 2019 und damit vor der Corona-Pandemie statt. 2022 hätte es dann erstmals wieder einen Markt auf dem Linneplatz ohne Auflagen geben können. „Aber dafür war die Vorbereitungszeit zu kurz“, blickt Marion Berger zurück. Erst im April oder Mai hätte festgestanden, dass man ohne Einschränkungen planen könnte – zu spät für einen Weihnachtsmarkt im gewohnten Umfang. Auch die Kosten wären zu hoch gewesen.

Aber es gab eine Alternative: den Sternschnuppenmarkt. Im Hof des Vereins Philharmonie Fechenheim, Am Mainbörnchen 6, fand die kleine Version eines Weihnachtsmarktes statt. Organisiert hatten ihn neben dem gastgebenden noch vier weitere Vereine: die Karnevalgesellschaft „Die Fechemer Dutte“, der Karnevalverein Schwarze Elf, der Karnevalclub „Die Hemdeklunkis“ und die TSG Fechenheim.

Diese fünf werden den Markt auch in diesem Jahr wieder organisieren, am 8. und 9. Dezember. Hauptverantwortliche dabei: Marion Berger. Sie kann es also nicht lassen. Sie ist Vorsitzende des Philharmonie-Vereins und freut sich, „dass wir mit den anderen Vereinen den Sternschnuppenmarkt basisdemokratisch organisieren“. Das heißt, das alle mithelfen, bei allen anfallenden Aufgaben. „Schön und kuschelig“ soll es dann Anfang Dezember werden.

Und wer weiß: Vielleicht finden sich ja auch irgendwann neue Leute, die wieder einen großen Weihnachtsmarkt auf dem Linneplatz organisieren wollen. Bisher habe es diesbezüglich aber keine Anzeichen gegeben, sagt Lauer. „Wir haben zwar mal auf einem Sommerfest Werbung gemacht, haben Aufrufe gestartet und die Presse informiert, aber ohne Erfolg.“

Auch Marion Berger macht sich wenig Hoffnung. Sollte aber eine Gruppe jüngerer Menschen mit einem neuen Konzept ankommen, „stehe ich selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite“.

Bis dahin bleibt Berger, Lauer und den anderen Mitgliedern der AG nur übrig, auch im Hochsommer schon mal eines zu wünschen: Fröhliche Weihnachten!