Frankfurt: Der Nachwuchs sehnt sich nach kinderfreundlichen Orten

Daniela Schulze-Biermann (stehend) hat zur Kinderkonferenz geladen. © Alexandra Flieth

Erste Fechenheimer Kinderkonferenz lässt die Jungen und Mädchen im Stadtteil zu Wort kommen.

Die Kinder in Fechenheim wünschen sich vor allem kinderfreundliche Orte, an denen man Freunde treffen kann, ein öffentliches Schwimmbad im Stadtteil und schöne, altersgerechte Spielplätze. Sie verstehen nicht, warum Müll auf den Straßen liegt. Schließlich gebe es doch genügend Mülltonnen und Mülleimer. Auch dass es am Mainufer unangenehm riecht, finden die Kinder nicht gut und fordern mehr öffentliche Toiletten. Und mehr Grün – mehr Wiesen, mehr Blumen, mehr Schmetterlinge.

Das sind - ziemlich nachvollziehbare Erkenntnisse - aus der ersten Kinderkonferenz im Stadtteil. Die Fechenheimer Kinderbeauftragte Daniela Schulze-Biermann hatte für Donnerstag zusammen mit Anna Kohr vom selbstverwalteten Jugendzentrum, Anne Hofmann aus dem Kinder- und Jugendhaus sowie dem Quartiersmanagement für Fechenheim Nord und Süd eingeladen.

Das dafür auserkorene Begegnungs- und Servicezentrums des Frankfurter Verbandes ist ein Ort, an dem sich normalerweise Seniorinnen und Senioren zum Austausch bei Kaffee und Kuchen treffen. Es versprüht den altehrwürdigen Charme eines Wiener Kaffeehauses und bringt die acht Mädchen und Jungen beim Eintreffen zum Schauen und Staunen. Schließlich gibt es dort nicht nur zahlreiche Bilder an den Wänden, sondern auch ein Klavier, das die Grundschüler gleich einmal ausprobieren dürfen, bevor sie sich um den großen Tisch setzen.

Zu den Kindern aus zwei Fechenheimer Einrichtungen, dem Kinder- und Jugendhaus und dem Kinder- und Familienzentrum, gesellen sich Mitglieder des Ortsbeirats 11 (Fechenheim, Riederwald, Seckbach). Fabienne Jung von der SPD-Fraktion und Fresia Rodriguez Aguilera, die als Parteilose für die Linken im Ortsbeirat sitzt, hören sich an, was die Wünsche und Forderungen der Fechenheimer Kinder für ihren Stadtteil sind. „Auf dem Kinderfest vergangene Woche wurden auch Kinder befragt“, sagt Schulze-Biermann.

Die Antworten darauf, was ihnen fehlt, gibt es einmal aufgeschrieben auf großen Bögen Papier, die am Fenster befestigt sind, aber auch als Audio-Version aufgenommen zum Hören. Schnell wird deutlich, dass die Wünsche der Kinder von Fechenheim Nord andere sind als die der Mädchen und Jungen aus Fechenheim Süd. „In Fechenheim Nord fehlt es an öffentlichen Räumen, an denen man sich treffen kann“, sagt Quartiersmanager Nikolaos Tsakmakis, der sich daher nicht wundert, dass einige der befragten älteren Kinder sich Döner-Läden oder auch Einkaufsmöglichkeiten wünschen, aber auch Plätze, an denen sie laut sein dürfen. Und eine bessere Anbindung an die Innenstadt.

Welche dieser Wünsche vom Ortsbeirat aufgegriffen werden, zeigt sich in den kommenden Wochen und Monaten. „Die Idee ist, die Kinderkonferenz zweimal jährlich durchzuführen, das nächste Mal Anfang November“, sagt Daniela Schulze-Biermann. „Dann schauen wir, ob die Kinderwünsche Berücksichtigung gefunden haben.“