Fotos zeigen, dass Fechenheim mehr zu bieten hat als Industrie

Von: Fabian Böker

Teilen

Jeden Tag fahren jetzt Fahrräder, Straßenbahnen, Busse und Autos an den Fotos vorbei. © Rolf Oeser

Neue Motive an der Einfahrt in den Stadtteil zeugen von dessen Vielfalt. Zu sehen sind architektonisch interessante und historische Gebäude.

Wer von der Hanauer Landstraße in den südlichen Teil Fechenheims fährt oder läuft, sieht vor allem Industrie. Zu beiden Seiten der Straße Alt-Fechenheim liegt das Gelände der Allessa-GmbH, es dominiert Backstein, am Mainufer thronen mehrere biologische Abwasserreinigungs-Anlagen. Doch da ist seit dieser Woche auch noch mehr. Sechs großflächige Fotos zeigen andere Seiten des Stadtteils, außergewöhnliche Gebäude mit interessanten Geschichten.

Die Fotos stellen das neu gestaltete „Tor nach Fechenheim“ dar. Dahinter steckt ein Projekt des Kunst-, Kultur- und Bildungsvereins Polymer FM, der in Fechenheim sitzt und an der Einfahrt in den Südteil schon seit 2011 zeigen will, „welche Vielfalt und Geschichtsträchtigkeit es hier gibt“, wie es Vorsitzende Sabine Lauer sagt.

Sie war es auch, die letztendlich die Auswahl aus rund 30 bis 40 Motive traf, die ihr die Foto-Freunde Fechenheim vorgelegt hatten. Die fotobegeisterte Gruppe aus Senioren und Seniorinnen war sechs bis acht Wochen lang unterwegs im Stadtteil, um passende Bilder zum gewünschten Thema Architektur zu finden.

Und so ist nun an einer Mauer von rund 25 Metern Länge unter anderem der Fechenheimer Wasserturm zu sehen. Dieses Backstein-Gebäude in der Straße Am Roten Graben wurde 1899 erbaut und ragte stolze 35 Meter in den Himmel; er versorgte das damals noch eigenständig Fechenheim und die Stadt Frankfurt mit Wasser. Heute ist das Gebäude nur noch 13 Meter hoch, hat keine Funktion und gehört einer Privatperson, die es zu einem Wohnhaus umbauen will.

Saisonauftakt im Kulturpavillon Am kommenden Sonntag, 30. April, beginnt die neue Saison des Verein Polymer FM im Kulturpavillon auf dem Fechenheimer Friedhof. Zum Auftakt werden gleich zwei Fotoausstellungen eröffnet. Die eine wird unter dem Namen „Blickwinkel“ von den Fechenheimer Foto-Freunden gestaltet, einer Gruppe von Senioren und Seniorinnen, die sich der Fotografie widmet. Die Mitglieder erkunden regelmäßig – jeden zweiten Montag – ihren Stadtteil. Es werden neue Blickwinkel auf alltägliche Fechenheimer Gebäude gezeigt. Dabei erscheinen der Stadtteil, seine Fassaden und Häuser aus ungewohnten Perspektiven oder in einem anderen Licht. Die zweite Ausstellung ist dem Amateurfotografen Jürgen Gries gewidmet. Er leitet die Gruppe der Foto-Freunde und hat eine Vorliebe für die experimentelle Fotografie. Dazu zählen vor allem Rauch- und Tropfenbilder, die er als fantasieanregende Bildwerke sieht. Die Fotos sollen dazu einladen, als Betrachter oder Betrachterin den eigenen Ideenreichtum freizusetzen. Beide Ausstellungen sind bis zum 11. Juni in der Steinäckerstraße 13 in Fechenheim zu sehen. Geöffnet hat der Kulturpavillon immer donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Teil der Ausstellungen sind auch ein Vortrag von Jürgen Gries zum Thema „Fotografie aus Leidenschaft – experimentelle Fotografie“ am Sonntag, 7. Mai, um 14 Uhr, und eine musikalische Lesung mit Gedichten von Hans Berghammer – begleitet durch Gesang und Gitarre von Jutta Loskill – am Sonntag, 21. Mai, um 15.30 Uhr. Alle Infos – auch zum restlichen Programm und Angebot – gibt es unter www.polymerfm.de. bö

Weiter geht es mit dem sogenannten U.F.O., einem futuristischen Loft- und Gewerbehaus an der Carl-Benz-Straße. Früher Heimat des legendären Cocoon-Clubs von DJ Sven Väth, residiert im Erdgeschoss heute der Club Zoom.

Ebenfalls zu sehe sind ein architektonisch interessantes Privathaus am Bahnhof Mainkur, das von Martin Elsässer erbaute Gartenbad in der Konstanzer Straße sowie der Aussichtsturm Undine, der zwar zur gleichnamigen Offenbacher Rudergesellschaft gehört, aber eben auf Fechenheimer Gemarkung steht.

Ein Foto zeigt eine Holzlagerhalle an der Jakobsbrunnenstraße, auf dem heutigen Allessa-Gelände. Es ist Sabine Lauers Lieblingsmotiv, und sie gibt zu, „dass wir dazu quasi nichts wissen“. Aber auch dabei soll das Fotoprojekt helfen. Denn ein großer QR-Code an einem Infoplakat neben den Fotos führt nicht nur zu den Geschichten hinter den Bilder, sondern auch zu Kontaktmöglichkeiten, wenn man etwas zu der Holzhalle weiß.

Über Infos würde sich auch Sebastian Schugar freuen. Dem Vorsitzenden des Fechenheimer Gewerbevereins ist die Unterstützung des Projektes „eine Herzensangelegenheit, weil sie das Image des Stadtteils fördert und zeigt, dass es hier nicht nur Industrie gibt“.