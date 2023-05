Fotos und Philosophie als Vortragsthemen

Von: Fabian Böker

Teilen

Der Verein Polymer FM lädt zu Vortrag und Lesekreis ein.

Fechenheim. Der Verein Polymer FM lädt in den kommenden Tagen zu zwei Veranstaltungen ein. Es geht um Fotografie und Philosophie.

Am morgigen Sonntag, 7.Mai, wird Jürgen Gries ab 14 Uhr unter dem Motto „Fotografie aus Leidenschaft – Experimentelle Fotografie“ von seinen experimentellen Rauch- und Tropfenbildern erzählen. Dabei geht es um Regentropfen, die er mit einer speziellen Technik ablichtet. Die Bilder sind derzeit in der Ausstellung „Vergängliche Augenblicke“ des Hobbyfotografen zu sehen, der als Leiter der Fotofreunde Fechenheim auch deren parallel laufende Ausstellung „Blickwinkel“ verantwortet. In seinem Vortrag will Gries über Techniken, Versuchsaufbauten und die Faszination seiner Motive sprechen.

Am Dienstag, 9. Mai, findet dann der philosophische Lesekreis statt, in dessen Rahmen das Verhältnis zwischen dem Lebenssinn eines Individuums und den Werten einer Gesellschaft diskutiert wird. Sollten alle Menschen nach ihren eigenen Werten und Vorstellungen leben dürfen oder muss zur Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts eine Grenze gezogen werden?

Antworten darauf werden mit Moderator Heribert Neuhaus zwischen 18.30 und 20.30 Uhr gesucht. bö

Beide Veranstaltungen finden im Kulturpavillon auf dem Friedhof Fechenheim, Steinäckerstraße 13, statt. Die Ausstellungen sind noch bis zum 11. Juni ebenfalls dort zu sehen, jeden Donnerstag, Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 0 69 / 42 08 58 28.