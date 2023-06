Das Fechenheimer Fischerfest fällt aus

Fechenheim

Der neue Vorstand hat nicht genug Zeit für die Organisation. Im kommenden Jahr soll die Feier aber wieder stattfinden.

Das Fischerfest in Fechenheim fällt in diesem Jahr aus. Diese Entscheidung hat der neue Vorstand des Arbeitskreises Fechenheimer Vereine nach intensiver Beratung getroffen. Die Vorbereitungszeit sei einfach zu knapp gewesen, erläutert Vorstandsmitglied Marion Berger.

Eigentlich sollte traditionell am ersten September-Samstag – also am 2. September - gefeiert werden, wie seit 2015 üblich auf dem Linneplatz. Es wäre das 41. Fischerfest gewesen. Doch über allem schwebte monatelang das Damoklesschwert einer möglichen Auflösung des Arbeitskreises der Vereine, der das Fest organisiert. Denn der konnte lange keinen neuen Vorstand finden, nachdem das Team rund um Christoph Scheich seine Ämter niedergelegt hatte.

Erst in einer zweiten Versammlung fanden sich schließlich neue Kräfte. Vorsitzender ist seitdem Wolfgang Berger. Auch seine Frau Marion ist dabei, und sie erklärt, warum es nicht möglich gewesen sei, das Fest zu stemmen.

Im Gegensatz zum Beispiel zum Schweizer Straßenfest in Sachsenhausen, das wegen generellen Probleme wie den gestiegenen Kosten abgesagt wurde, habe es in Fechenheim eine ganz besondere Situation gegeben. „Wir mussten als neuer Vorstand quasi bei null anfangen“, sagt die 66-Jährige, die selbst die Philharmonie Fechenheim, einen Verein für Amateurtheater und Musik, leitet. „Um ein Fest mit einer solchen Größenordnung zu organisieren, braucht man Kontakte. Die müssen wir uns erst einmal besorgen“, führt sie weiter aus. Denn das Fischerfest brauche Musikbands, die auftreten, und vor allem Sponsoren. Dazu kommen Genehmigungsprozesse bei der Stadt, die nun einmal ihre Zeit benötigten.

„Die normale Vorlaufzeit für ein solches Fest ist mindestens ein halbes Jahr“, erläutert Berger. „Und das galt bisher für eine Vorstand, der über alle Kontakte verfügt hat.“ Also musste sich der neue Vorstand Gedanken machen, wie es weitergehen soll mit dem traditionsreichen Fechenheimer Fest.

Schon kurz nach der Wahl hatte Wolfgang Berger gesagt, dass es nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich sein werde, das Fest in der bisherigen Form durchzuführen. „Genauso war es dann auch“, sagt jetzt seine Frau. Damit trat das ein, was Berger ausschließen wollte: „Eine Absage ist eigentlich nicht möglich. Das wäre eine Katastrophe“, hatte er damals gesagt.

Auch die Idee, einfach nur ein Weinfest ohne Musik stattfinden zu lassen, habe man letztlich verworfen. „Auch dafür wäre der Organisationsaufwand zu hoch gewesen.“ Also habe man sich die Frage stellen müssen, „ob wir jetzt irgendetwas übers Knie brechen“, so Marion Berger. „Aber dann stand die Entscheidung: Lieber gar nichts machen als etwas schlechtes.“

Damit sei auch klar, dass sich die Absage nur auf dieses Jahr und die besonderen Umstände beschränkt. „Wir werden uns zeitnah an die Pläne für das nächste Jahr setzen“, blickt Marion Berger etwas voraus.

Sebastian Schugar freut das. Er sitzt für die CDU im Ortsbeirat 11 (Riederwald, Seckbach, Fechenheim) und ist Vorsitzender des Fechenheimer Gewerbevereins. Er versteht die Gründe für die Absage, „es gab da keine Alternative“, ist er sich sicher. Aber er ist auch froh. Einerseits, dass es das Fest in Zukunft weiter geben soll. Und andererseits, weil mit dem neuen Vorstand des Vereinsrings überhaupt die Voraussetzung dafür geschaffen worden sei.

Mehr Infos zum Arbeitskreis Fechenheimer Vereine sind online unter arbeitskreis-fechenheim.de zu finden.