Bei der Feuerwehr: Mit Wasser Tore schießen

Frankfurt am Main, 30.04.2023, Stadtteil Fechenheim, Gründenseestraße 37 Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt-Fechenheim. HIER: Schlüsselübergabe mit Wehrführer Jan Schulze, Dezernentin Annette Rinn (FDP) und Frankfurts Feuerwehrchef Karlheinz Frank. (c) FOTO: Rainer Rüffer (Rueffer) © Rainer Rüffer

Fechenheim Neues Feuerwehrhaus in der Gründenseestraße mit Tag der offenen Tür geöffnet

Die längste Schlange bildet sich gleich zu Beginn bei den Luftballons. So ein mit Gas gefülltes Flugobjekt lässt im passenden Alter fast jedes Kinderherz höherschlagen. Da mussten die zwei Nachwuchskräfte in Uniform, die beim Tag der Offenen Tore der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim direkt daneben ein actionreicheres Angebot präsentierten, eine Art Torwandschießen mit dem Wasserschlauch, etwas länger auf die ersten Neugierigen warten.

Doch es sollte auch bei ihnen noch Zuspruch geben an diesem Sonntag, der neben einem Fest mit Speisen, Spielereien und gemütlichem Beisammensein auch die offizielle Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses in der Gründenseestraße 37, direkt neben dem Sport- und dem Saalbau-Parkplatz, beinhaltete. 2021 war dieses dreieinhalb Millionen Euro teure Großprojekt nach je einem Jahr Planungs- und Vorbereitungszeit in Angriff genommen worden.

Bereits im vergangenen September konnten die neuen, damals noch nicht ganz fertigen Räume bezogen werden. Ein Beispiel dafür, wie FDP-Stadträtin Annette Rinn im offiziellen Teil betonte, dass es selbst in Krisenzeiten möglich sei, termingerecht und im geplanten Kostenrahmen ein solches Vorhaben zu verwirklichen.

Das neue Heim bringt für die Ehrenamtlichen zahlreiche Vorteile. Endlich gibt es, neben der großen Fahrzeughalle, abgetrennte Umkleiden, zwei Sozialräume – wovon einer für die Ausbildung genutzt wird, der andere, um bei Filmen und Musik vom Dienst abzuschalten – sowie Zimmer für die Führungskräfte. So berichtet es Daniel De Marco, der bis 2020 Wehrführer in Fechenheim war und eine „400-prozentige Verbesserung“ im Vergleich zum vorherigen Sitz im Ortskern sieht. Sein Nachfolger Jan Schulze war 19, als das Gerücht von einer neuen Unterkunft die Runde machte. „Dass ich jetzt hier stehen würde, daran hätte ich damals nicht gedacht“, erklärte er vor Publikum.

Das Haus mit der großen Küche soll nicht nur den derzeit etwa 100 Mitgliedern und deren Familien zur Verfügung stehen, sondern Begegnungsstätte für alle im Stadtteil sein. Die herausragende Lage hat sich laut De Marco schon bemerkbar gemacht; man erlebe „ein bisschen Aufschwung“.

Neben Kindern, die es gelte, für die Mini-Feuerwehr frühzeitig anzusprechen, damit sie nicht schon überbeschäftigt seien in anderen Vereinen, oder Jugendlichen, die ab zehn Jahren auf eine Zukunft in der Einsatzabteilung vorbereitet werden, sind auch erwachsene Quereinsteiger willkommen.

Sechs Wochen Grundausbildung sind vonnöten, um auf das Engagement im Bedarfsfall vorbereitet zu sein; absolviert werden kann diese abends und am Wochenende, „man muss dafür keinen Urlaub nehmen“, sagt De Marco, der mittlerweile stellvertretender Stadtbrandinspektor ist. Vorausgesetzt, es gebe im Kreis genügend Ausbildungsplätze. Die Fechenheimer können allerdings damit für sich werben, dass sie, auch weil sie jetzt Platz für ein zusätzliches Löschfahrzeug haben und manche Straße früher erreichen als die zuständigen hauptamtlichen Kollegen, großen Bedarf haben.