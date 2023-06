Faszination Wissenschaft an der Frankfurter Uni

Speiseeis mit Trockeneis herzustellen, sorgt für Interesse. © Peter Jülich

Die erste „Night of Science“ seit drei Jahren lockte Hunderte auf den Campus am Riedberg.

Der Mensch ist eine Taschenlampe und die sieben Königsberger Brücken lassen sich von A nach B jeweils nicht nur einmal überqueren. Am Samstag veranstalteten die naturwissenschaftlichen Fakultäten der Goethe-Universität bis in den frühen Sonntagmorgen mit Vorführungen, Vorträgen und Experimenten die „Night of Science“ auf dem Campus in Riedberg.

Im Geozentrum bereitet Nikolaus Labusch mit Kommilitonen ein Experiment vor, einen rotierenden Tank verbindet man über einem Schlauch mit einem Wolkenglas. So lässt sich simulieren, wie Wolken entstehen, wenn ein adiabatischer Zustand eintrifft, also Luft expandiert, ohne Wärme auszutauschen.

Labusch zählt mit 28 Jahren im vierten Semester Meteorologie nicht mehr zu den ganz juvenilen Studierenden, was daran liegt, dass der Mann schon ein komplettes Studium absolvierte und die Option hätte, als Gymnasiallehrer für Mathematik und Musik anzufangen. Der Mann, der in der Lage ist, auf dem Klavier die schweren späten Beethoven-Sonaten zu interpretieren, merkte dann aber, dass der Platz am Katheder vor fachlich meist minder interessierter Schülerschaft wohl nicht der seine ist.

Ums Eck in der entsprechenden Fakultät spricht die Professorin Roser Valentí über das Thema „Topologie – verschlungen aber nicht verwirrt“. Die mathematische Disziplin behandelt die Frage, wo was im Raum liegt. Als Beispiel spricht die theoretische Festkörperphysikerin von den sieben Brücken, die im einst ostpreußischen Königsberg über den Fluss Pregel führten. Der Mathematiker und Naturwissenschaftler Leonhard Euler bewies im 18. Jahrhundert die theoretische Unmöglichkeit dessen, was realiter keinem gelang. Niemand konnte in Königsberg den Fluss mit seinem Nebenarm so kreuzen, dass er auf einem Weg, der alle sieben Brücken umfasst, jede nur einmal überqueren musste.

Die Mathematik und die Naturwissenschaften lassen sich für jene, denen die Disziplinen nicht zufliegen, nur schwer bis gar nicht verstehen, weil die meisten Lehrer:innen nicht den Kniff nutzen, sie in Allegorien zu übersetzen, in bildhafte Beispiele. Der angehende Physiker Philipp Beloiu (32) und der Physikdoktorand Andre Michel (33) vermitteln als „Team Scientastic!“ auf Kleinkunstbühnen spielerisch die komplexesten Themen, gegen Mitternacht auch im Hörsaal ihrer Fakultät.

In einem anderen Gebäude demonstriert der theoretische Chemiker und Doktorand Dominik am Stand des „JungChemiker Regionalforum Frankfurt“ Knicklichter, beliebt auf Kindergeburtstagen und Technopartys. Brey bricht eine dünne Stange und im Inneren fängt es an der Bruchstelle an zu leuchten, weil Diphenyloxalat und Wasserstoffperoxid miteinander reagieren. So entsteht Energie und damit Licht.

Ein Thema, das auch ins Gebiet des Astrophysik-Studenten Nils Lukas Wagner fällt. Der 26-Jährige steht am Stand des Physikalischen Vereins auf der Wiese und stellt zuweilen für die Leute das Teleskop ein, mit dem sich Sonnenflecken sehen lassen. Wagner erklärt, jede Energie sei eine Form von Licht, „egal, ob die Wärme eines Heizkörpers oder Mikrowellenstrahlung“. Nur einen Bruchteil der Arten von Licht könne das Auge wahrnehmen. Durch das Objektiv einer Infrarotkamera werde ein Mensch im Dunkeln zu einer Taschenlampe. Röntgenstrahlung sei ein enorm energiereiches Licht, „deshalb lassen sich damit Knochen sehen“.

Gegen 20 Uhr laufen Hunderte Besucher:innen bei idealem Wetter umher. Dass Studierende mit der Bierflasche im Vorlesungssaal sitzen, kommt im Unialltag sicher eher selten vor. Heute ist der Anblick normal.