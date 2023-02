Fastnacht in Frankfurt: Kritik an rassistischem Motiv

Von: Timur Tinç

Im Diversitätsausschuss wird der Karnevalsverein aus dem Gallus „Kameruner“ für seine rassistische Darstellung von Schwarzen beim Fastnachtsumzug kritisiert. Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg will sich mit dem Verein in Verbindung setzen und ähnliche Motivwagen in Zukunft verhindern.

Ukbamariam Tewelde war es am Donnerstag ein Bedürfnis, in den Ausschuss für Diversität, Beteiligung, Zusammenhalt und Europa zu kommen. Beim Fastnachtsumzug am Samstag war der Galluser Karnevalsverein „F.C.G. Die Kameruner“ mit einem Wagen unterwegs, auf dem eine schwarze Person gemalt war.

„Eine Karikatur von schwarzen Menschen, wie sie in der Kolonialzeit abgebildet wurden“, sagte Tewelde. Auch die Tony-Sender-Preisträgerin Eleonore Wiedenroth-Coulibaly berichtete, dass sie von mehreren Menschen angesprochen worden sei. „Eltern, die da waren, haben Erklärungsnöte, weil ihre Kinder sie fragen, was das soll“, erzählte Wiedenroth-Coulibaly.

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) versprach umgehend, den Verein zu kontaktieren, damit so etwas bei der nächsten Fastnacht nicht mehr vorkommt. Emre Telyakar (Grüne) betonte, dass es völlig fehl am Platz sei, kolonialistische und antischwarze Muster zu reproduzieren. Omar Shehata (SPD) nannte es „unverschämt.“ Anita Akmadza (CDU) berichtete, dass der Ortsbeirat 1 und die Kirchen Kontakt zum Verein aufgenommen hätten.

Falko Görres (Die Fraktion) erinnerte daran, dass der Verein seit „Ewigkeiten“ in der Diskussion ist. Es habe in den vergangenen Jahren Gespräche mit dem Verein gegeben. Daraufhin habe dieser seine Webseite „bereinigt“ und Bilder von Blackfacing-Aktionen gelöscht. „Jetzt kommt so was. Irgendwann ist der Punkt gekommen, wo was passieren muss“, sagte Görres.

Es gehe nicht um Gefühle, sondern um die Menschenwürde, betonte Wiedenroth-Coulibaly, „Es geht nicht nur darum, dass sie sich verkleiden, sondern um die kolonialrassistischen Stereotype, die sie abrufen.“ Sie und Tewelde wüden genau hinschauen, was am Ende bei den Gesprächen herauskomme.