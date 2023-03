Fährt der Bahnbabo ins Frankfurter Rathaus?

Von: Thomas Stillbauer

Peter Wirth, der Bahnbabo. © ROLF OESER

Peter Wirth, die Marke aus der Straßenbahn, hat mit einem winzigen Wahlkampfetat für sich geworben – die Leute kennen ihn sowieso.

Jeder und jede kennt den Bahnbabo. Oder er lebt nicht in Frankfurt, oder sie fährt nie mit der Straßenbahn oder er und sie halten sich die meiste Zeit ihres Lebens in einer Höhle auf, in der es keine Zeitung und keinen Rundfunk gibt.

Peter Wirth, 61, dürfte einer der bekanntesten Straßenbahnfahrer der Republik sein. Sein Konterfei mit der markanten Sonnenbrille gibt es auf Stofftaschen und T-Shirts. Sein muskulöser Körper ist legendär. Seine spontanen Gymnastikeinlagen – der Spagat ist ein Klacks für ihn – macht er an Tram-Haltestellen oder wo immer er gerade Zeit dafür hat. Der Bahnbabo, den Titel haben jugendliche Fans für ihn kreiert, ist ein Original, nicht erst, seit er auch der Bürgerbabo werden will. „Mein Wahlkampf kostet 500 Euro“, hat er der FR gesagt. 100 Plakate habe er drucken lassen. Und selbst aufgehängt. Nach Feierabend. Keine teure Powerkampagne, aber viel Power. „Ich bin ja selbst ein fahrendes Wahlplakat“, sagt er. Viele klopften an die Fensterscheibe seines rollenden Arbeitsplatzes und riefen: „Bahnbabo, ich wähl’ Sie!“ In solchen Fällen antwortet er wie auch sonst eigentlich immer: „Ich wünsche dir einen fantastischen Tag – und bleib stabil.“

Dass der Wikipedia-Eintrag des über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Charmeoffiziers des öffentlichen Personennahverkehrs mitten im Wahlkampf gelöscht wurde, ist einer der Skandale der OB-Kampagne. Der Wikipedia-Verein bedauert, die Entscheidung darüber liege allein bei der Community.

Im Wahlkampf ist Peter Wirth mit einem Bollerwagen durch die Stadt gezogen. An seinem einzigen freien Wochenende hat er bei der Organisation „Helferfreunde“ geholfen, die sich um Bedürftige kümmert, und bei der Kinderfastnacht. Das hatte er seit langem versprochen. Und was der Bahnbabo verspricht, das hält er.