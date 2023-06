Expressrauchraum für Crack-Süchtige am Bahnhof

Von: Steven Micksch

Menschen, die im Bahnhofsviertel auf der Straße leben, sollen dort keine Drogen konsumieren. © Michael Schick

Frankfurt will mit einem Raum zum schnellen Crackkonsum experimentieren. Auch sonst sind einige Projekte angestoßen, um die Probleme im Viertel zu beseitigen.

Man sieht es noch nicht wirklich, aber im Bahnhofsviertel tut sich einiges: Die zwei zum Jahresanfang geschaffenen Stellen bei der aufsuchenden Sozialarbeit OSSIP sind besetzt. Ein Platz zur Bündelung der privaten Essensausgaben ist gefunden. Und: Die Stadt ist in die aktive Suche nach einem Platz für einen sogenannten Expressrauchraum eingestiegen, der Crack-Konsumenten von der Straße holen soll.

Dieses Projekt ist zentral, seit sich der Drogenkonsum in Frankfurt gewandelt hat. Denn im Moment gibt es in den vier Frankfurter Drogenhilfeeinrichtungen 37 Plätze für den intravenösen Konsum und 15 Rauchplätze. 2012 – als Heroin die dominante Droge war – mag dieses Verhältnis sinnvoll gewesen sein. Aber heute dominiert Crack. Es wurde 2022 laut der Szenestudie des Frankfurter Centres for Drug Research von fast drei Vierteln der Befragten ausschließlich geraucht.

Es bräuchte also mehr Rauchräume, insbesondere sogenannte Expressrauchräume. Beim Verein Freiraum in Hamburg gibt es bereits einen: ein Zimmer mit Tisch und vier Stühlen. „Die Leute gehen rein, rauchen, und gehen wieder“, sagt Fritz Hofmann, dort seit 1998 als Sozialarbeiter tätig. Auch im Hof sei der Konsum möglich. Wer beim Dealen erwischt wird, bekommt einen Tag lang Hausverbot. „Die Polizei ist damit einverstanden, sie steht voll auf unserer Seite“, sagt Hofmann.

In Frankfurt geht das so nicht. Erstens wollen Polizei und Staatsanwaltschaft unter den gegebenen Bedingungen beim Kleinsthandel in den Einrichtungen kein Auge zudrücken. Zweitens müssen in Hessen laut „Verordnung über die Erlaubnis für den Betrieb von Drogenkonsumräumen“ alle Konsument:innen und jeder Konsumvorgang pseudonymisiert registriert werden.

Eine Konsumeinrichtung zu betreten, ist für Abhängige also mit Aufwand verbunden, oft gibt es Warteschlangen. Eine Crack-Pfeife zu rauchen dauert jedoch nur Sekunden, der Kick hält nicht einmal eine Stunde, so dass man Crack viel häufiger konsumieren muss als etwa Heroin. Und Süchtige, die einen neue Dosis brauchen, sind nicht für ihre Geduld bekannt. Also rauchen sie meist weiter im öffentlichen Raum.

Um das zu ändern, zeigt sich das Land zumindest beim zweiten Punkt mittlerweile gesprächsbereit: Einen „zu einer Konsumeinrichtung gehörenden, vom öffentlichen Raum abgegrenzten Konsumraum-Annex“, also einen Expressrauchraum innerhalb einer Einrichtung, würde es laut Magistratsbericht unterstützen. Das Gesundheitsdezernat sieht in dieser Lösung weitere Vorteile: Die notwendige Infrastruktur sei bereits vorhanden. Zudem sei es „zielführend, wenn gerade die Crack-Konsumenten nicht nur einen Ort für den relativ schnellen Konsum hätten, sondern auch einen Rückzugsraum, um zur Ruhe zu kommen“, sagt Kirsten Gerstner, Sprecherin von Noch-Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne). Deshalb will die Stadt den Expressrauchraum an eine der zwei Drogenhilfeeinrichtungen im Bahnhofsviertel andocken, dort werden gerade zehn zusätzliche Tagesbetten geschaffen.

Hygienecenter gut genutzt

Auch das Anfang April eröffnete Hygienecenter im Hof der Einrichtung Weser 5 werde immer stärker genutzt. Laut Sozialdezernat hat sich die Nachfrage nach Duschmöglichkeiten, Toilettenbesuchen und Unterwäsche dort mehr als verdoppelt. Im April wurden die Duschen 808 Mal benutzt, im Mai bereits 1661 Mal. Die Zahl der Toilettenbesuche stieg von 425 auf 1115. Im April wurden 692 frische Unterhosen, T-Shirts und Socken ausgegeben, im Mai waren es 1350.

Durch die rege Nutzung werden im Hygienezentrum noch dringend Socken, Unterhosen, T-Shirts und Badeschlappen benötigt. Vorteil der Einrichtung sei, dass sie niedrigschwellig ist. Jede und jeder könne kostenlos duschen oder die Toiletten benutzen. Die Menschen müssen sich nicht anmelden und noch nicht einmal ihren Namen nennen.

Das Interims-Hygienecenter wird von der Diakonie Frankfurt und Offenbach betrieben. Finanziert wird es von der Stadt Frankfurt. Die Kosten liegen bei einer halben Million Euro bis Ende März 2024. Solange sind die Container mit den Duschen, Toiletten und Umkleidekabinen angemietet. Derzeit läuft die Suche nach einer geeigneten Immobilie, in der dauerhaft ein Hygienecenter eingerichtet werden kann. Wunschlösung ist, das Ganze in den Neubau des Hauptbahnhofs einzubinden.