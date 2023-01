Europaforum in der Paulskirche

Von: Florian Leclerc

Uwe Becker (CDU) schlägt „European Club of Frankfurt“ vor

In der Frankfurter Paulskirche soll nach dem Willen des Frankfurter OB-Kandidaten Uwe Becker (CDU) künftig ein „Zentrum europäischer Zukunftsdiskussion und -gestaltung“ tagen. Becker schlägt einen „European Club of Frankfurt“ vor, der sich mit den Themen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in europäischer Perspektive auseinandersetzt. Das könnten Foren zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine, zur Geopolitik Chinas, zur Anti-Europa-Stimmung in einzelnen EU-Ländern oder zum Klimawandel sein. „Wir sind Europastadt und als Wiege der Demokratie in Deutschland jener Ort, an dem einst die grundlegenden Werte und Menschenrechte für ein geeintes Deutschland im Vordergrund standen“, begründet Becker seinen Vorschlag. Hintergrund sei der 175. Jahrestag der Nationalversammlung und die Planung für das Demokratiezentrum „Haus der Demokratie“. Das Jubiläum wird am 18. Mai mit einem Festakt in der Paulskirche gefeiert. Die Stadt plant zudem eine Festwoche. fle