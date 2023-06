Eurobike: Spaß mit Mofagefühl oder auf dem Biobike

Von: Florian Leclerc

Mit solchen breiten Reifen springt es sich behände über jeden Bordstein. Renate Hoyer (2) © Renate Hoyer

Die Eurobike 2023 zieht mehr Menschen an als im Vorjahr. Bei den Festivaltagen am Wochenende war viel los.

Wenn die Fahrradmesse Eurobike nach Frankfurt kommt, geht es mit Bike&Ride plötzlich ganz schnell. Ohne lange Prüfaufträge der Koalition, ohne Machbarkeitsstudien. Geschwind hat das Straßenverkehrsamt die Emser Brücke an der S-Bahn-Station Messe gesperrt, solange die Veranstaltung läuft. Eine Fahrspur ist mit Sperrgittern abgetrennt, wo viele Fahrräder angeschlossen sind, und es gibt noch weitere Anschließmöglichkeiten. Auch wenn der Ausstellungskatalog behauptet, der Bereich werde nicht überwacht, sind zwei Securitymenschen unterwegs.

Noch mehr überwachtes Fahrradparken gibt es am Eingang Torhaus zwischen Europa- und Theodor-Heuss-Allee, wo Hunderte Fahrräder parken. Auf einem Fahrradgebrauchtmarkt versuchen dort manche, ein günstiges schönes Fahrrad zu bekommen, müssen aber damit rechnen, mehrere Hundert Euro auszugeben.

Auf dem Messegelände tummeln sich derweil Abertausende Menschen. Allein am Wochenende sind den Angaben zufolge knapp 32 000 Besucher:innen am Start. 66 000 waren es an allen Messetagen (Vorjahr: 60 000).

Attraktionen gibt es zuhauf. Zum Beispiel bei der Bikeflip-Show. Das kann man sich bildlich so vorstellen: Der 27-Jährige Fabio Wibmer mit blondem wallenden Haar schwingt sich auf sein Mountainbike, springt über eine Rampe auf eine Box und von dort auf die Motorhaube eines Lastwagens. Dort macht er auf dem Hinterrad kleine rhythmische Hüpfer zu Queens „Another one bites the dust“, bevor er auf das Dach des Lasters springt und über die Box zurück auf den Boden, ohne in den Staub zu beißen. Das Publikum feiert das frenetisch.

Mut und Geschick haben auch die BMX-Fahrenden nebenan beim „Skyline-Contest“, wo es darum geht, über große Rampen zu springen und dabei möglichst spektakuläre Tricks zu zeigen. Im Hintergrund wummert „Strangers“ von Portishead. Der Backflip, ein Salto rückwärts, ist besonders gefragt.

Backflips gibt es auch zu sehen in der Kids-Area, immer noch auf der Agora, also dem riesigen Innenhof der Messe. Ein BMX-Fahrer, der schon mehrere Backflips gezeigt hat, steigt von seinem Erwachsenenrad ab und nimmt ein Kinderfahrrad, Rahmengröße 16 Zoll, auf dem sonst Vier- bis Fünfjährige sitzen würden. Und selbst damit gelingt ihm der Sprung über die Rampe samt Backflip.

Stadtradeln Ganz vorne beim Stadtradeln in Frankfurt liegt „Robert’s Team“ mit den meisten Teilnehmenden, meisten Kilometern und meisten Fahrten. Mit im Team war Olena Oborska aus Kiew, die inmitten des Kriegs im Land die meisten Fahrten machte. Platz zwei ging an die RTO GmbH, Platz drei an das ADFC-Team Frankfurt und „Cycling for Science: Goethe, Senckenberg & Friends“. Die meisten Kilometer pro Teammitglied erstrampelten „Die Wetterfrösche“ des Deutschen Wetterdiensts. Beim Schulradeln gewann die Kasinoschule, gefolgt von der Bergiusschule und der Heinrich-Kleyer-Schule. Als Preise winkten Freikarten für die Eurobike und den Palmengarten. „5220 Menschen waren dabei, das sind erneut über 1000 mehr als im letzten Jahr“, freute sich Verkehrsdezernent Stefan Majer. Beim Wettbewerb seien 973 384 Kilometer geradelt wurden. Das entspreche 158 Tonnen weniger CO2, also dem Jahresausstoß von rund 75 Pkw, wenn das Fahrrad anstelle des Autos genutzt würde. fle

Ein weiterer Ort, der viele anzieht, ist die Teststrecke für Fahrräder. Eine wichtige Unterscheidung: Ob das Fahrrad ein „Biobike“ ist, also nur mit Muskelkraft bewegt wird, oder nicht. Davon abgesehen gibt es sehr viele verschiedenen Fahrradtypen: Gravelbikes aus Carbon als Biobike und mit Elektromotor, Lastenräder mit Lademöglichkeit vorne oder hinten, Falträder, Fat-Bikes und wie sie alle heißen.

Preise noch unklar

Im Laden gibt es die Modelle noch nicht. Die Eurobike ist keine Verkaufs-, sondern eine Schaumesse und auch die Preise sind alle noch nicht in Stein gemeißelt. Das silberne Bergamont-E-Bike „E Grandurance RD Expert“ solle etwa 5000 Euro aufwärts kosten, sagt der Mann am Stand, und erklärt die Funktionsweise der Batterie, die drei Stufen hat, sich aber auch ausschalten lässt. Die 250 Watt zusätzliche Leistung seien eher etwas für die letzten Meter am Berg, wenn die Kraft schwinde, als für das „Mofa-Feeling“, das bei S-Pedelecs aufkomme, die 45 Kilometer pro Stunde schnell werden könnten. Mit oder ohne Motor ist man auf der Teststrecke schnell bei 30 Kilometern pro Stunde. Schneller wäre auch nicht ratsam, denn dafür ist es zu voll.

In Halle 8 verleiht Verkehrsdezernent derweil die Preise für die Teilnehmenden am Wettbewerb Stadtradeln. Majer hatte die Eurobike in Frankfurt mit neuen Radwegen willkommen geheißen: In der Osloer Straße und in der Holzhausenstraße hatte die Stadt die Radinfrastruktur kurz vor der Messe auf einen neuen Stand gebracht.

Die temporären Fahrradabstellplätze an den Messeeingängen Portalhaus und Torhaus werden nach der Messe verschwinden. Und auch die Emser Brücke wird wieder für den Verkehr freigegeben, inklusive der sehr schmalen Schutzstreifen für den Radverkehr.

Wo ein neuer Radweg ist, kommt auch neuer Radverkehr hinzu, nicht nur auf der Teststrecke der Eurobike. © Renate Hoyer