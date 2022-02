Warten auf die Fußgängerbrücken

Die Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Eschersheim steht, doch benutzen darf sie derzeit noch keiner. Stadt und Bahn sind noch immer am Verhandeln über die abschließenden Arbeiten. Für Ende März ist jetzt der nächste Eröffnungstermin angesetzt.

Eschersheim

Die Gleise der S-Bahn zu queren, ist in Eschersheim derzeit nicht allzu leicht. Vor allem, seit im Frühjahr 2018 die Fußgängerbrücke am Bahnhof abgerissen wurde. Da bleibt nur der Umweg über die vielbefahrene Maybachbrücke. Ende vergangenen Jahres sollten gleich zwei neue Überführungen eröffnet werden, eine direkt am Bahnhof Eschersheim, die andere in der Verlängerung der Straße Am Grünen Graben. Darauf warten viele immer noch.

Sowohl die neue Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Eschersheim als auch die Rad- und Fußgängerbrücke Am Grünen Graben sollen voraussichtlich bis Ende März in Betrieb gehen, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit. „Voraussetzung dafür ist allerdings, dass letzte Arbeiten und Freigaben an den Treppenanlagen fristgemäß durchgeführt werden können“, schränkt die Sprecherin ein. Denn es seien noch weitere Abstimmungen mit der Stadt nötig. Worum es dabei geht, sagte sie nicht.

Bereits im Juli wurde die Rad- und Fußgängerbrücke als Verlängerung der Straße Am Grünen Graben eingehoben – als künftige Verbindung zwischen dem Wohngebiet und dem Sportgelände des FV Eschersheim. Mit der neuen Brücke sollte etwas Entspannung im Stadtteil einkehren, was das Queren der S-Bahn-Strecke betrifft. Denn im vergangenen Jahr wurden gleich mehrere Unterführungen dichtgemacht. Die kleine Passage am Friedhof wird noch bis 2023 dicht sein. Anwohnende können zwar noch über den Lachweg ausweichen, dort versperren aber die Schranken oft minutenlang die Überquerung. Zudem ist es dort nicht ungefährlich, denn der Fußweg über die Schienen ist lediglich durch einen weißen Streifen auf dem Asphalt vom restlichen Verkehr getrennt. Es kommt mitunter zu gefährlichen Situationen gerade für Kinder.

Am Bahnhof Eschersheim wurde die neue Fußgängerbrücke im September zwischen dem ehemaligen Drosselbart-Gelände und dem Areal, auf dem einst die Batschkapp stand, eingehoben. Das Bauwerk soll die einstige Überführung ersetzen, die vor fast vier Jahren abgebaut wurde. Einstmals gab es dort noch eine zweite kleine Fußgängerbrücke, kurz vor der Maybachbrücke. Die wurde aber bereits 2003 aus baulichen Gründen gesperrt. Im Sommer 2016 wurde die Stahlkonstruktion entfernt, lediglich die Betonbauteile auf beiden Seiten blieben bestehen. Ein Neubau lohne sich nicht, hieß es noch 2010, denn der Ausbau der S-Bahn-Strecke und damit der Umbau des Bahnhofs Eschersheim sollten zeitnah erfolgen. Zwölf Jahre später wartet man in Eschersheim noch immer.

Mit dem Umbau der S-Bahn-Haltestelle werden die beiden Bahnsteige verschwinden. Es soll dann nur noch einen Mittelbahnsteig mit Zugang von der Maybachbrücke aus mit Treppen an beiden Seiten und einem Aufzug an der Nordostseite Richtung Heddernheim.

Das ehemalige, 1877 im neoklassizistischen Stil erbaute Bahnhofsgebäude Eschersheim wird nach den Plänen der Bahn 2023 abgerissen. Es wird schon seit Jahren nicht mehr genutzt. Nach dem Abriss wird das Areal laut Bahn nicht neu bebaut. Die gesamte Fläche sei künftig als Rettungsplatz für die viergleisige Bahnstrecke vorgesehen.