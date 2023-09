Brücke soll an die Gaststätte Drosselbart erinnern

ESCHERSHEIM

SPD Fraktion im Ortsbeirat schlägt Benennung des Stegs über die S-Bahn-Gleise vor. Andere Mitglieder des Gremiums können sich auch einen „Batschkappsteg“ vorstellen.

Fast vier Jahre lang ist der Drosselbart nun Geschichte. Ende 2019 wurden im Sommergarten die letzten Schoppen getrunken und die alten Kastanien gefällt, im Juli 2020 das Gebäude abgerissen. Kaum etwas erinnert an die einstige Traditionsgaststätte. Stattdessen entsteht dort ein Neubau mit Wohnungen. Zwar wird es eine Gaststätte samt Außenbereich geben – die mit dem beliebten Drosselbart aber nur wenig gemein haben werde. Da sind sich die meisten Menschen in Eschersheim einig.

Nun will die SPD im Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) der Gaststätte eine Art Denkmal setzen. Und zwar indem die vor einem Jahr eröffnete Fußgängerbrücke zwischen Thielen- und Maybachstraße in Drosselbartsteg umbenannt wird. Ein entsprechendes Schild sollte an der Brücke montiert werden, heißt es in dem entsprechenden Antrag. Über den in der morgigen Sitzung des Stadtteilgremiums diskutiert werden soll.

„Ich bin von Anwohnern auf diese Idee angesprochen worden und fand den Vorschlag wirklich gut“, sagt Antragstellerin Christiane Weindel. Nicht nur, weil dem Drosselbart so eine Erinnerung geschaffen werde. Sondern auch, weil die namenlose Brücke endlich eine richtige Bezeichnung hätte. Ihr sei zwar bewusst, dass der Überweg auch oft als „Brücke an der alten Batschkapp“ bezeichnet werde. Trotzdem plädiert sie für eine Benennung nach dem Lokal. „Die Batschkapp ist seit über zehn Jahren weg und auch nicht ganz verschwunden, sondern lediglich nach Seckbach umgezogen. Das ist beim Drosselbart anders, ihn wird es in dieser Form, trotz der neuen geplanten Gastronomie wohl nie wieder geben.“

Noch etwas skeptisch reagieren die Grünen im Ortsbeirat auf den Vorschlag. „Wir möchten uns zunächst die Argumente anhören, ehe wir eine Entscheidung treffen“, sagt die Fraktionsvorsitzende Angela Rühle. Prinzipiell finde sie, dass dem Drosselbart bereits angemessen gedacht werde, wenn der Bauherr seine Zusage einhalte, einen ähnlich großen Biergarten mit Baumbestand einzurichten. Wovon derzeit allerdings keine Rede sein könnte, wenn man sich die aktuelle Bebauung anschaue.

Einen Benennung der Brücke über die Gleise findet die CDU-Fraktion sinnvoll. „Wir schlagen aber einen verdienten Eschersheimer vor“, sagt CDU-Chefin Inge Cromm. Wie Mathieu Pfeil oder Klaus Funk. Und: Auch die Brücke am Grünen Graben sollte entsprechend benannt werden.

Die FDP wundert sich über die Prioritätensetzung der SPD. Man könne doch abwarten, welcher Name sich durchsetze. „Vielleicht wird es ja auch ein Batschkappsteg“, sagt die Fraktionsvorsitzende Ingrid Häußler. Wichtiger sei für sie derzeit die von der Stadt geplante Neuregelung der Verkehrsführung am Weißen Stein. Dort soll eine Linksabbiegerspur von der Eschersheimer Landstraße eingerichtet werden, um den durch die Schließung des Lachwegs zusätzlichen Verkehr besser fließen zu lassen.

Auch Manfred Höfken (fraktionslos) stellt „erst einmal“ andere, für ihn wichtigere Themen in den Vordergrund – wie Probleme rund um den S6-Ausbau. Zwar finde er den Vorschlag der Steg-Benennung lobenswert. Doch tendiere er „eher zu einer Batschkapp-Brücke“.

Der Ortsbeirat 9 tagt am Donnerstag, 14. September, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Andreasgemeinde, Kirchhainer Straße 2.