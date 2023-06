Es wird Zeit

Von: George Grodensky

Teilen

Gar nicht so einfach, Frauen und Männer die richtige Medikation zu verabreichen: Schließlich sind die Studien dazu überwiegend an männlichen Personen entstanden. © Renate Hoyer

Männer, alles dreht sich um Männer, selbst in der Wissenschaft. Die Goethe-Uni will jetzt verstärkt Frauen und andere Geschlechter in die Forschung einbeziehen. Endlich!

Frauen sind anders. Männer auch. Das sieht man doch. Aber warum sind Medikamente dann eher an die männliche Physis angepasst? Unterschiede? Testosteron, Östrogen? Erstaunlich, dass die bislang so wenig ins Gewicht fallen. Nicht nur in der Medizin: In Schweden wird ein Grab mit Schwert entdeckt: kann ja nur ein Wikinger sein. 2017 ergeben Knochenuntersuchungen: Es war eine Wikingerin. Neuste Erkenntnisse aus den Wirtschaftswissenschaften belegen, Frauen agieren an der Börse anders als Männer, tendenziell erfolgreicher, sagt selbst die Sparkasse. Weil aber Männer mehr verdienen, fühlen sie sich eher zum Aktienkauf bemüßigt. Was machen sie falsch? Kann das mal jemand erforschen? Ja, ruft jetzt die Goethe-Uni laut. Ab sofort machen wir das. Wird auch Zeit, möchte man antworten. Da hätte ich gleich noch ein paar Fragen: Drei Männer arbeiten an der Kita im Taunus, der Hausmeister, der Koch und immerhin ein Erzieher. An der benachbarten Grundschule eine ähnliche Männerquote: Ein Hausmeister und natürlich der Schulleiter. Ist die Pädagogik also den Frauen vorbehalten? Wie soll ich das meinen Kindern erklären? Meine Frau ist diese Woche auf Geschäftsreise. Bringt Euch doch selber ins Bett.