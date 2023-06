Es wird mythisch im Frankfurter Senckenberg-Museum

Von: Thomas Stillbauer

Die Künstlerinnen Nina M.W. Queissner (r.), Linda Weiß und Kuratorin Ellen Wagner (l.) an einem Objekt der Installation. © Renate Hoyer

Eine Klang- und Kunstinstallation rund ums Senckenberg-Korallenriff entführt in eine andere Welt – oder zumindest in eine andere Perspektive auf die Wissenschaft.

Einen Moment lang ist es, als würdest du neben dem Riff treiben. Als spürtest du jedes Knacken körperlich – das Knuspern, mit dem Doktorfische die Algen von den Korallen nagen. Die Geräusche, die Fische mit ihrer Schwimmblase erzeugen. Delfine. Am intensivsten den Schiffslärm. Er lässt den Untergrund beben, auf dem du liegst.

Du liegst? Im Museum? O ja, neuerdings kann man sich im Senckenberg-Naturmuseum in eine Ecke legen und mit der Welt rund um ein Korallenriff verschmelzen. Das beeindruckende Riff dort gibt es schon länger; jetzt gibt es dazu die passende Raum-Klang-Installation „Looking for Medusa“ der Künstlerinnen Linda Weiß und Nina M. W. Queissner.

Es empfiehlt sich, Zeit mitzubringen. Ein Durchlauf der Tonspur dauert zwar nur 13 Minuten, aber in jeder Runde gibt es Neues zu hören und zu spüren. Außerdem macht es Spaß, die Materialien zu erkunden, mit denen der Raum rund ums Riff jetzt ausgekleidet ist. Und überhaupt: die ganze Atmosphäre.

Am besten aber ist es natürlich, mit den Künstlerinnen selbst zu sprechen. Darf man das da an der Wand anfassen – und was ist das überhaupt? Riesenseetang?

„Ich mag das Spiel damit, wenn man nicht genau weiß, ob man es anfassen darf“, sagt Linda Weiß, 1987 geborene Absolventin der Offenbacher Hochschule für Gestaltung und der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. „Wenn ich ein Material nicht einschätzen kann.“

Ihr Wandbehang ist aus Gips, Textil und Leder. Keramikfiguren in einer Glaskuppel hat sie Salzlösung ausgesetzt, um zu zeigen, was passiert: veränderte Strukturen, veränderte Farben. Dass die Übersäuerung dem Korallenriff zusetzt, wissen wir. Was bewirkt zu viel Salz? Und wofür lässt sich Seegras verwenden? Einst von Stränden entfernt und vernichtet, wird es inzwischen geschätzt als Dämmmaterial und für Matratzen – so auch im Museum.

Da ist Seegras Teil der Liegefläche in der knisternden und erschütternden Klangecke. Und da erzählt Nina M. W. Queissner, geboren 1990, studierte Klang- und bildende Künstlerin, wie sie Zeit mit dem Riff verbracht hat zur Inspiration – mit dem Senckenberg-Riff, aber auch mit wahren Korallenriffen. Da hat sie Sounds aufgenommen und andere Klänge im Tonstudio aus der Reaktion von Backpulver mit Wasser erzeugt.

Aber die Delfine und Fische sind echt – und der Lärm, den Schiffe und Touristen verursachen. „Toll, romantisch, poetisch, mit den Fischen zu schnorcheln und mit den Delfinen zu schwimmen“, sagt sie. „Aber schlimm, dass es so schwierig war, ihre Geräusche aufzunehmen zwischen all dem Lärm der Zivilisation.“

Um Perspektivwechsel geht es in der Ausstellung, sagt Senckenberg-Institutschef Andreas Mulch, und darum, dass der Mensch, wenn er schon an den entscheidenden Stellschrauben drehen kann, die richtigen dreht. Museumsdirektorin Brigitte Franzen setzt einen Fokus auf die verschiedenen Zugänge zur Dauerausstellung, also auch zum Korallenriff. Den Impuls für diese Installation gaben die „Metamorphosen“ des Dichters Ovid, in denen er von der mythischen Geburt der Koralle aus dem Blut der Medusa erzählt. Wer es genau wissen will, hat dazu Gelegenheit in vielen Begleitveranstaltungen der Reihe „Triff das Riff“, darunter Führungen, Workshops und Filme.

„Looking for Medusa“, Installation bis Januar 2024 im Senckenberg-Museum.