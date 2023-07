Ersatzverkehr während der Tunnelsperrung in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

In Frankfurt werden die Bahntunnel regelmäßig für Wartungsarbeiten gesperrt (Archivbild 2018). R. Hoyer © Renate Hoyer

In Frankfurt fallen im Sommer 2023 sechs Wochen lang U-Bahnen und S-Bahnen aus, aber für Fahrgäste es gibt Alternativen.

Fahrgäste in Frankfurt wissen es schon. Die Deutsche Bahn sperrt vom 22. Juli bis 3. September den S-Bahn-Tunnel zwischen Ostendstraße und Louisa, um Gleise, Bahnsteige und Weichen instand zu setzen.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sperrt im gleichen Zeitraum den U-Bahn-Tunnel für die Linien U4 und U5 zur Erneuerung von Gleisen, Weichen, Kabeln sowie zum Einbau einer digitalen Zugsicherung.

Die U4 fährt überhaupt nicht, auch nicht oberirdisch. Die U5 fährt nur zwischen Hauptfriedhof und Preungesheim. Vom 29. bis 31. August, 3 Uhr, fährt die U5 wegen Straßenarbeiten nur zwischen Marbachweg/Sozialzentrum und Preungesheim.

Umsteigen am Westbahnhof

Nun haben Vertreter von Bahn, RMV, VGF, Traffiq und Verkehrsdezernat – gendern ist nicht nötig, alle waren Männer – noch einmal gesondert auf die Alternativen für Fahrgäste hingewiesen.

Bei den S-Bahnen sind die Linien 3, 4, 5 und 6 von der Sperrung betroffen. Die S3 fährt alle 30 Minuten zwischen Bad Soden und Frankfurt Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Darmstadt Hauptbahnhof. Die S4 fährt alle 30 Minuten zwischen Kronberg und Frankfurt Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Langen. Die S5 fährt alle 30 Minuten zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Hauptbahnhof. Die S6 fährt jede halbe Stunde zwischen Friedberg und dem Frankfurter Westbahnhof.

Am Westbahnhof können die Fahrgäste in die S-Bahn-Linien 3, 4 und 5 steigen und zum Hauptbahnhof fahren. Zwischen Rödelheim und Bad Homburg setzt die Bahn weitere S-Bahnen ein, so dass in diesem Abschnitt ein Viertelstundentakt besteht.

Von Louisa aus fahren Straßenbahnen der Linie 17 über den Südbahnhof zum Hauptbahnhof. Die Straßenbahnlinie 18 fährt über den Südbahnhof zur Konstablerwache. Vom Südbahnhof aus kommen Fahrgäste mit den U-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 8 in die Innenstadt. Ab Konstablerwache und Hauptwache fahren die U-Bahn-Linien 6 und 7.

Straßenbahn-Sonderlinie 10 ab Ginnheim

Ab Dreieich, Langen oder Darmstadt können Fahrgäste auch Regionalbahnen zum Frankfurter Hauptbahnhof nutzen. Die S-Bahnen der Linien 1, 2, 8 und 9 fahren wie gewohnt zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Offenbach Ost über Hauptwache, Ostendstraße und Mühlberg.

Auf der Linie S2 gibt es eine weitere Sperrung vom 22. Juli bis 13. August zwischen Niedernhausen und Eppstein wegen Brückenarbeiten und einer Gleiserneuerung. Die S2 fährt nicht. Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Regionalzüge halten unter der Woche zusätzlich an den Haltestellen Lorsbach, Eppstein, Eppstein-Bremthal und Niederjosbach.

Die VGF sorgt in Frankfurt auf zwei Abschnitten für Ersatzverkehr. Zwischen Konstablerwache und Marbachweg/Sozialzentrum fahren Ersatzbusse für die gesperrte Linie U5.

Um den Ausfall der Linie U4 zu kompensieren, setzt die VGF eine Straßenbahn-Sonderlinie 10 ein. Sie fährt alle zehn Minuten von Ginnheim zur Hugo-Junkers-Straße über Bockenheimer Warte, Hauptbahnhof, Altstadt, Konstablerwache, Bornheim Mitte und Eissporthalle.

Eine Anbindung der Sonderlinie 10 an den Westbahnhof, wo für die Linie S6 Endstation ist, sei nicht nötig, weil Fahrgäste von der S6 in die anderen S-Bahnen Richtung Hauptbahnhof steigen könnten, erklärten Klaus Vornhusen von der Deutschen Bahn und der Frankfurter Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne).

Call-a-Bike-Leihräder eine halbe Stunde lang kostenlos

Für Fahrgäste, die angesichts der Tunnelsperrung ratlos am Bahnsteig stehen, setzt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an hochfrequentierten Stationen sogenannte Reisendenlenker ein – es sind bestimmt ein paar Frauen dabei, auch wenn RMV-Geschäftsführer André Kavai sie nicht explizit erwähnt.

Wer angesichts der vielen Umstiege nicht mit der Bahn, sondern mit dem Fahrrad den Weg in die Stadt fortsetzen will, kann an den Stationen Louisa, Stresemannallee, Südbahnhof, Lokalbahnhof und Konstablerwache die Leihräder von Call-a-Bike eine halbe Stunde lang kostenlos fahren. Dafür muss ein Rabattcode eingegeben werden, der von den Verantwortlichen noch genannt werden will. Die Leihräder müssen allerdings an Stationen abgestellt werden, sonst kostet die Fahrt Geld.