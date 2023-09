Warntag 2023 in Deutschland: Wie sich Frankfurt auf den Ernstfall vorbereitet

Von: Christoph Sahler

Frankfurt testet die technische Infrastruktur der Bevölkerungswarnung. Der bundesweite Warntag 2023 findet wieder im September statt.

Frankfurt – Frankfurt rüstet sich für den bundesweiten Warntag am Donnerstag, 14. September. Dieser findet seit 2020 einmal im Jahr statt. Die Feuerwehr Frankfurt, als lokale Katastrophenschutzbehörde, hat die wichtigsten Informationen für die Frankfurter Bevölkerung zusammengestellt.

Der bundesweite Warntag dient dem Test der technischen Infrastruktur zur Bevölkerungswarnung in ganz Deutschland. Um 11 Uhr wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Probewarnung an alle Warnmultiplikatoren geschickt, die an das nationale Warnsystem (MoWaS) angebunden sind. In Frankfurt werden die Sender des Hessischen Rundfunks die Probewarnung weitergeben, WarnApps auslösen und Displays in der Stadt die Testwarnung anzeigen. Auch Mobiltelefone sollten Alarm schlagen. Die Sirenen der Industrieparks Fechenheim und Höchst werden von der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ausgelöst. Nach 45 Minuten soll überall Entwarnung gegeben werden.

Was Menschen in Frankfurt über den bundesweiten Warntag 2023 wissen sollten

Was in Frankfurt nicht passiert: „Stadtweit heulen aktuell keine Sirenen“, schreibt die Feuerwehr. Der Grund: Aktuell gibt es in Frankfurt kein flächendeckendes Sirenennetz, doch der Magistrat plant den Aufbau eines solchen. Die Planungen dafür sollen über einen Dienstleister ausgeführt werden und die Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet. Nach derzeitigem Stand sind für ein flächendeckendes Sirenennetz in Frankfurt etwa 150 Sirenen erforderlich, mit Kosten von rund 18.000 EUR pro Sirene. Die Installation des Sirenennetzes könnte je nach Marktlage und Verfügbarkeit der Fachfirmen etwa 5 Jahre dauern.

Die Feuerwehr Frankfurt und das BBK empfehlen die Warn-App NINA, die zwischen Wetterwarnungen, Hochwasserinformationen und Bevölkerungsschutz-Warnungen unterscheidet. Es ist wichtig, die App nicht nur herunterzuladen, sondern sie auch zu verstehen und entsprechend der persönlichen Wohn- und Lebenssituation einzustellen.

Warn-App NINA und Cell Broadcast am bundesweiten Warntag auch in Frankfurt im Einsatz

Eine weitere Warnmöglichkeit ist der Cell Broadcast (CB), der über das Mobilfunknetz ohne spezielle Apps die Mobiltelefone erreicht, die sich im Warnbereich befinden. Hierfür muss das Handy ein aktuelles Betriebssystem verwenden und eingeschaltet sein. Die Feuerwehr Frankfurt betont, dass es wichtig ist, sich im Krisenfall aktiv zu informieren und auf Krisenfälle vorbereitet zu sein. Dazu gehört auch, sicherzustellen, dass Warnungen ankommen.

Weitere Informationen zum Warntag finden sich auf der Webseite des BBK und der Feuerwehr Frankfurt. (csa/pm)

