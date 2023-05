Erneut Vorwürfe gegen Direktorin des MMK Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD, rechts) hat Susanne Pfeffer (links) Anfang 2018 ans MMK geholt.

Kulturdezernentin Ina Hartwig will MMK-Direktorin Susanne Pfeffer nach Vorwürfen wegen deren Führungsstil eine Verwaltungsleitung zur Seite stellen. Die Politik fordert Aufklärung

Das Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt kommt nicht zur Ruhe. Seit 2019 häufen sich die Vorwürfe wegen des Führungsstils von Direktorin Susanne Pfeffer. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hatte sie 2018 als Nachfolgerin von Susanne Gaensheimer ans Haus geholt und ihren Vertrag zuletzt entfristet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus Sorge um ihren Job anonym bleiben wollten, warfen Pfeffer schon kurz nach deren Amtsantritt in einen „Punktepapier“ einen respektlosen und verletzenden Umgang vor. 2022 folgte ein „Positionspapier“, von einer hohen Zahl anonym bleibender Mitarbeiter:innen autorisiert, das die Vorwürfe wiederholte:

Entscheidungen im Alleingang

Pfeffer sei im Umgang mitunter harsch und treffe Entscheidungen im Alleingang. Einige Mitarbeiter:innen hätten wegen des schlechten Betriebsklimas bereits gekündigt. Ausstellungsobjekte würden laut einem HR-Bericht geordert, was Transportkosten nach sich ziehe, diese würden dann teilweise gar nicht in der Ausstellung gezeigt. Eine Mediation blieb ohne Erfolg.

Auf FR-Anfrage teilte Susanne Pfeffer mit: „Die Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mir wichtig und ich möchte positive Veränderungen unterstützen.“ Ein Veränderungsprozess, der auch Maßnahmen aus der Mediation enthalte, werde umgesetzt.

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) kündigte nach einer FR-Anfrage eine Reihe von Schritten an: Der MMK-Direktorin werde eine „erfahrene Verwaltungsleitung“ zur Seite gestellt, die das MMK administrativ und in personellen Angelegenheiten unterstützen solle. Die Verwaltungsleitung erhalte „die entsprechenden Kompetenzen“.

Die Abteilungsleitungen sollen mehr Eigenverantwortung bekommen, so dass nicht alle Entscheidungen von der Spitze des Hauses getroffen werden. Ziel müsse es sein, die organisatorischen Abläufe und das Miteinander im Haus zu verbessern. Die offenen Stellen würden neu besetzt.

Stellen sind vakant

Derzeit sind den Angaben zufolge nach Abgängen 22 von 27 Stellen besetzt; drei Stellen würden von Dienstleistern ausgeübt. „Wir treiben die notwendigen Prozesse innerhalb der Museumsorganisation mit der gebotenen Sorgfalt und Sensibilität voran“, sagte Hartwig, die betonte: „Meine Fürsorgepflicht gilt allen Mitarbeitenden in diesem Haus“.

„Dieser Fürsorge- und Sorgfaltspflicht muss Frau Hartwig auch nachkommen“, sagte Christian Becker, kulturpolitischer Sprecher der CDU im Römer. Für beide Seiten, die Mitarbeitenden und die Direktorin, sei die aktuelle Situation belastend. „Es ist Schaden vom MMK abzuwenden“, forderte er.

„Besorgniserregende Situation“

Martin Huber, Fraktionsvorsitzender von Volt im Römer, nannte die Situation „besorgniserregend“. „Da eine Mediation offenbar nicht erfolgreich war, müssen andere Maßnahmen in Betracht gezogen werden.“ Die Kulturdezernentin sei in der Verantwortung, sich um Aufklärung des Sachverhalts zu kümmern. Huber schlug eine unabhängige Aufklärungskommission vor.

Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der Linken im Römer, unterstützte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MMK darin, sich „bei offenkundigen Problemen in der Führung des MMK“ an die Öffentlichkeit zu wenden. „Notwendig erscheint, rasch Transparenz zu schaffen und, wenn notwendig, auch Strukturen zu verändern“, sagte er. Das MMK sei ein Haus von herausragender bundesweiter Bedeutung. Das dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Kulturdezernentin müsse im nächsten Kulturausschuss über die Situation berichten und mögliche Lösungswege aufzeigen.

„Ich bin mit beiden Seiten im Gespräch und werde noch vor der Sommerpause die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut zu einem Gespräch einladen“, sagte Hartwig. Die eingeleitete Reorganisation werde einige Monate in Anspruch nehmen. Sie bot den Beschäftigen an, sich im geschützten Rahmen an das Personal- und Organisationsamt zu wenden.