Ermittlungspraxis Badle: Viele Ermittlungen, kaum Anklagen

Von: Oliver Teutsch

Landgericht Frankfurt: Polizeipräsident Müller kritisiert im Zeugenstand die Praxis des angeklagten Oberstaatsanwalts Badle.

Im Korruptionsprozess gegen den suspendierten Oberstaatsanwalt Alexander Badle hat ein hochrangiger Polizeibeamter dessen damalige Ermittlungspraxis kritisiert. Um zu ergründen, wie die jahrelangen Schmiergeldzahlungen an Badle und dessen mögliche Untreue ihre Anfänge nahmen, begab sich die Kammer am Freitag auf Spurensuche in jener Zeit, als die sogenannte AG Ärzte ihren Anfang nahm. Als Zeuge befragt wurde dafür der heutige Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller. Er war seinerzeit Abteilungsleiter beim Hessischen Landeskriminalamt (LKA) und für die AG Ärzte auf Seiten der Polizei zwischen 2004 und 2007 zuständig.

Auf Müllers Anraten hin hatte das LKA Ende 2007 auch die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft aufgekündigt und seine Beamten aus der AG Ärzte abgezogen. „Ich habe schon ein Missverhältnis gesehen zwischen dem Aufwand, den wir betrieben haben und den Abschlüssen“, sagte Müller, der damit auf die vielen Verfahrenseinstellungen anspielte. Die Praxis, Verfahren einzuleiten und dann einzustellen, habe er damals als „nicht zukunfsträchtig“ eingestuft.

Die Kammer präsentierte eine Statistik des LKA aus dem Jahr 2007. Demnach war in rund 2700 Verfahren, die von der AG Ärzte eingeleitet wurden, nur gegen drei der 3180 Beschuldigten eine Anklage erhoben worden. In 2748 Fällen hingegen waren die Ermittlungen mangels ausreichendem Tatverdacht oder gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden.

Die AG Ärzte war 2001 nach Vorbild der rheinland-pfälzischen „AG Rhein-Lahn“ gegründet worden. Im westhessischen Elz bearbeitete ein Dutzend Polizeibeamte Abrechungsbetrug bei der privatärztlichen Verrechnungsstelle in Limburg. Die Beamten hätten zum LKA und den den Polizeipräsidien Mittel- und Westhessen gehört. Zu den 640 Fällen aus diesem Großverfahren seien aber immer mehr neue Verfahren gekommen, zumeist sogenannte Laborverfahren. Dies habe die Polizei personell vor immer größere Herausforderungen gestellt. „Wir haben ja ein Labor nach dem anderen durchsucht“, sagte Müller. Nachdem die Polizeipräsidien immer stärker auf die Rückkehr ihrer abgestellten Beamten gedrängt hätten, sei bei einer Besprechung bei der Generalstaatsanwaltschaft im Dezember 2006 die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft in der AG Ärzte aufgekündigt worden.

An der Besprechung, die Müller als „sehr unangenehm“ in Erinnerung blieb, nahm auch Badle teil, der zu diesem Zeitpunkt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schon die Gründung der Firma medi-transparent initiert hatte. Die einst über das Arbeitsamt angeheuerten Arzthelferinnen wechselten zunächst in Elz aus dem vom LKA angemieteten Gebäude die Straßenseite in ein eigenes Gebäude, erhielten statt 30 nun 50 Euro pro Stunde und fungierten fortan nicht mehr als sachverständige Zeuginnen, sondern als Sachverständige.

Ein weiterer Polizeibeamter, der damals die AG Ärzte geleitet hatte, wunderte sich darüber. Anlass, bei der Generalstaatsanwaltschaft wegen dieser Beförderung nachzufragen, habe er allerdings nicht gesehen. „Wir haben das so hingenommen“, sagte der 59-Jährige.