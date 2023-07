Erasmus-Gymnasium verlässt Frankfurt

Von: Joshua Bär, Sandra Busch

2017 zog die Erasmus-Schule an die Sonnemannstraße. andreas Arnold © Andreas Arnold

Das private Erasmus-Gymnasium zieht nach Heusenstamm. Das Gebäude im Ostend soll auch künftig als Schule genutzt werden.

Das Erasmus-Gymnasium wird im nächsten Jahr nach Heusenstamm ziehen. Derzeit ist die vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) getragene Privatschule noch an der Sonnemannstraße im Ostend beheimatet. Die frei werdenden Räumlichkeiten sollen laut Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) weiterhin als Schule genutzt werden. „Eine Grundschule im Ostend hat oberste Priorität.“

Doch ab wann überhaupt wie viel Platz an der Sonnemannstraße für eine neue Schule ist, ist noch unklar. Das Gymnasium mit seinen rund 200 Schülerinnen und Schülern zieht zum Schuljahr 2024/2025 um, doch die Erasmus-Grundschule bleibt vorerst an der Sonnemannstraße. Zwar will der ASB ein Jahr später eine Dependance der Grundschule auf dem Campus-Gelände in Heusenstamm eröffnen, aber es soll weiterhin eine Frankfurter Erasmus-Grundschule geben. „Es wird ein Platz für die Schule gesucht, die Suche unterstützen wir“, sagt Weber. Wann genau also die Grundschule ausziehen wird, und ob möglicherweise bereits die ehemaligen Räume des Gymnasiums für eine neue Schule reichen, steht noch nicht fest.

Die Liegenschaft an der Sonnemannstraße war lange der Sitz der Frankfurt School of Finance and Management. Nachdem diese ihren Neubau an der Adickesallee bezogen hatte, kaufte der ASB Hessen das Gebäude und brachte 2017 in einem Teil die Erasmus Frankfurter Stadtschule mit Grundschule und Gymnasium unter. Auch die Stadt hatte sich damals um die Liegenschaft bemüht, doch sie war ihr zu teuer. Vor rund zwei Jahren verkaufte der ASB die Liegenschaft dann aber an die Stadt: Ursprünglich hatte der Sozialverband das Gebäude umbauen wollen, doch die Investitionskosten waren ihm zu hoch. Seitdem zahlt der ASB Miete und begab sich auf die Suche nach einem neuen Standort.

Den hat die private Ganztagsschule mit trilingualem Schwerpunkt – die Kinder lernen ab der fünften Klasse neben Deutsch auch Englisch und Spanisch – nun nicht in Frankfurt, sondern in Heusenstamm an der Jahnstraße gefunden. Dort habe man auf dem Campus den passenden Platz für das Schulkonzept gefunden, wie Matz Mattern, Landesgeschäftsführer des ASB Hessen, erläutert: „Wir finden dort ausreichend große Klassen sowie Fachräume für Physik, Chemie Biologie und einen Medienraum vor. Zudem haben wir eine Turnhalle und einen großen Schulhof mit viel Grünfläche.“ Auch die Nähe zum Schwimmbad sowie zum Bus- und S-Bahnhof seien Gründe, warum man sich für den Umzug nach Heusenstamm entschieden habe. Ein weiterer Pluspunkt: Das Gebäude sei durchgängig barrierefrei, das erleichtere die Inklusion.

Zudem könne sich die Schule auf dem Campus vergrößern. Derzeit werden die Kinder und Jugendlichen in zwölf Klassen unterrichtet. Ausgelegt sei die zweizügige Schule für maximal 18 Klassen, informiert Leiterin Gerlinde Herd-Huber. Auf dem Campus-Gelände könnten demnach bis zu 380 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.