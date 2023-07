Entzückender Wasserklops im Frankfurter Zoo

Von: Thomas Stillbauer

Noch namenlos, aber schon ganz schön süß: der kleine Seehund mit Mama Fenja. © Zoo Frankfurt

Ein frisch geborener Seehund erfreut das Tierparkpublikum. Zur Vaterschaft gibt es die eine oder andere offene Frage.

Zustände sind das bei den Frankfurter Seehündinnen und -hunden! Fast wie in den Hippiekommunen der 70er Jahre. Die Sache ist nämlich die: Fenja hat ein Baby bekommen. Es ist ein Junge. Aber: In der Seehundgruppe des Frankfurter Zoos wohnen zwei erwachsene Männchen, Fridolin und Henry. Und jetzt kommt’s. „Wer von beiden der Vater des Jungtieres ist, wird Fenjas Geheimnis bleiben“, berichten Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) und Zootierärztin Nicole Schauerte. Zustände!

Insgesamt muss man aber sagen, in der Robbenbande des Tiergartens läuft es gut. Vor einem Jahr kam Seehund Otto auf die Welt (Mutter: Lilly, Vater: Sie wissen schon), und jetzt schon der nächste, noch namenlose, aber entzückende Wasserklops in den Frankfurter Robbenklippen.

Geburtstag oder vielmehr Geburtsnacht war am 11. Juli. Für die sechsjährige Fenja ist es der erste Nachwuchs, sie hat aber bei Lilly schon mal schauen können, wie Kindererziehung geht. Hilfreich ist, dass ein Seehund schon kurz nach der Geburt schwimmen kann, also deutlich früher als ein Menschenbaby, was sich aber dadurch mehr als ausgleicht, dass Menschenkinder irgendwann Fahrrad fahren können, Robben aber in der Regel nie.

Jetzt gibt’s erst mal sechs, sieben Wochen lang Milch von Mama, dann lernt der Kleine seine Artgenossen kennen, und dann seine Nachbarn: die Südafrikanischen Seebären. „Seit einiger Zeit haben unsere Seehunde und Seebären die Möglichkeit, über den rückwärtigen Bereich die Anlagen zu wechseln“, erklärt die Tierärztin und zuständige Kuratorin Schauerte. Dadurch könnten sich die Gruppen mischen, hätten mehr Platz und mehr Abwechslung. „Und für unsere Besucherinnen und Besucher ist es toll, weil sie die Unterschiede zwischen den Arten nun noch unmittelbarer erkennen können“, sagt Schauerte.

Die da wären: Seehunde haben keine Ohren, also keine äußerlich erkennbaren Ohrmuscheln, ihre Flossen liegen seitlich am Körper, und sie bewegen sich an Land auf ihrem Bauch robbend vorwärts. Während Seebären Ohrmuscheln (außen) haben und sich an Land auf Fahrrädern fortbewegen. Nein, kleiner Scherz. „Sie setzen ihre Flossen an Land zur Fortbewegung ein, im Wasser nutzen sie die vorderen Flossen wie Flügel“, verrät die Tierärztin.

Seehunde können eine halbe Stunde lang tauchen und bis zu fünf Kilo Fisch und Meerestiere am Tag fressen. Okay, können wir nicht. Ihr habt gewonnen. Wir tun auch alles für euch, Seehunde sind laut Roter Liste einer „Gefährdung unbekannten Ausmaßes“ ausgesetzt. Ein Abkommen zwischen Deutschland, Dänemark und den Niederlanden verspricht ihnen besonderen Schutz. Und in Fällen unbekannter Vaterschaft: Datenschutz.