Entsetzen nach antisemitischem Übergriff in Frankfurt

Von: Georg Leppert

An der Großmarkthalle gibt es eine Gedenkstätte für deportierte Jüdinnen und Juden. © Rolf Oeser

Ein Jugendlicher wirft an einer Gedenkstätte eine Flasche in Richtung einer jüdischen Besucherin. Die Stadt bittet um Solidarität für die Opfer des Angriffs.

An der Erinnerungsstätte an der Großmarkthalle im Frankfurter Ostend hat es am Donnerstagvormittag einen antisemitischen Übergriff gegeben. Die Opfer waren Jüdinnen und Juden, die derzeit zu Besuch in Frankfurt sind. Die 25-köpfige Gruppe nimmt an einem Programm der Stadt teil, das sich an Jüdinnen und Juden richtet, deren Eltern und Großeltern in Frankfurt lebten. An der Großmarkthalle besichtigten sie die Gedenkstätte für die aus Frankfurt deportierten Menschen.

Wie die Stadt mitteilte, ging der Angriff von einer Gruppe Jugendlicher aus. Sie hätten erst verbale Einschüchterungsversuche unternommen. Laut Polizei rief einer der Täter „Allahu akbar“ und warf dabei eine gefüllte Plastikflasche, mit der er nur knapp den Kopf einer Besucherin verfehlte. Später habe er die Frau um Entschuldigung gebeten und sich dann entfernt.

Antisemitischer Angriff in Frankfurt: Staatsschutz ermittelt

Die Stadt Frankfurt erstattete Anzeige. Der Staatsschutz ermittelt. Laut Polizei ist der Flaschenwerfer knapp 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat dunkle, lockige Haaren. Er trug schwarze Kleidung. Zu seinen Begleitern liegt keine Beschreibung vor.

Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt zeigte sich erschüttert über den Vorfall. Die Nachfahren von Opfern des Holocausts „wurden heute wieder aufgrund ihres Jüdischseins mitten in Frankfurt angegriffen“. Viele Kinder und Enkelkinder von Jüdinnen und Juden aus Frankfurt hätten Bedenken, nach Deutschland zu reisen. Daher sei der Angriff besonders schmerzhaft.

Antisemitischer Angriff in Frankfurt: Politik ist entsetzt

„Das ist völlig inakzeptabel“, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Der Angriff zeige, „dass der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus ein immerwährender ist, leider auch in unserer Stadt“.

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker sagte, es sei „schlimm und beschämend“, dass Nachfahren von Holocaust-Opfern ausgerechnet an einer Gedenkstätte angegriffen worden seien.

Stadträtin Eileen O’Sullivan (Volt), die für das Besuchsprogramm zuständig ist, bat die Frankfurter:innen um Solidarität für die Gruppe, die noch bis Dienstag in der Stadt ist. In den sozialen Medien kann man unter dem Hashtag #DasIstNichtFrankfurt schreiben. Per E-Mail nimmt die Stadt Solidaritätsbekundungen unter dasistnichtfrankfurt@ stadt-frankfurt.de entgegen.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer 069/75 55 31 11 entgegen.