Entlastung für Frauenhäuser

Von: Timur Tinç

Ein Kinderzimmer in einem Frauenhaus. © Michael Schick

Die Römer-Koalition will Betroffenen helfen, schneller eine eigene Wohnung zu finden. Dafür soll die Zwölf-Monats-Regelung für Gewaltschutzfälle gekippt werden.

Mehr als 40 Jahre hat Hilke Droege-Kempf „dicke Bretter gebohrt“, sagt sie. Die Mitarbeiterin im autonomen Frauenhaus vom Verein Frauen helfen Frauen kämpft seit vier Jahrzehnten für die Abschaffung der sogenannten Zwölf-Monats-Regel beim Zugang zu Sozialwohnungen für Gewaltschutzfälle.

Die Regel besagt, dass Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und in Frauenhäusern leben, mindestens zwölf Monate in Frankfurt gelebt haben müssen, um sich überhaupt auf eine Sozialwohnung beim Wohnungsamt bewerben zu können. Dabei sind manche Frauen, die in der Einrichtung nach Schutz und Beratung gesucht haben, nach einigen Monaten bereit, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Sie dürfen es aber nicht - und blockieren damit sogar Plätze für Frauen, die dringend Schutz im Frauenhaus benötigen.

Die Römer-Koalition hat den Verein Frauen helfen Frauen nun endlich erhört. In einem Antrag will sie die Novelle der Richtlinien zur Überlassung von Sozialwohnungen an berechtigte Haushalte in Frankfurt ändern und eine Ausnahmeregelung für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder schaffen. „Das ist ein wichtiger Schritt beim Gewaltschutz“, sagt Droege-Kempf und bedankt sich bei der Koalition.

Die Linke hatte am Dienstag im Sozialausschuss noch eine Tischvorlage eingebracht, in der sie fordert, dass auszugswillige Frauen aus Frauenhäusern, die eine Wohnung beantragt haben, sofort vermittelt werden. Außerdem fordert sie im Zusatz: „Die Wohnung kann von den Wohnungssuchenden aus Frauenhäusern ohne Sanktion und Sperre abgelehnt werden, wenn sie in räumlicher Nähe zu den Tätern liegt, welche die Auslöser für die Flucht in ein Frauenhaus sind.“

Verein kämpft seit Jahren

Um sich die Details des Antrags anzuschauen „und um keine Fehler zu machen“, wie es der FDP-Fraktionsvorsitzende Yanki Pürsün formulierte, wurden die Anträge in den Haupt- und Finanzausschuss delegiert. Dieser tagt am 20. Juni. In der Sache waren sich im Ausschuss alle einig. „Die Zwölf-Monats-Regelung macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, weil die Frauen nicht freiwillig hier sind“, betonte Britta Wollkopf, Stadtverordnete für Volt.

Laut Droege-Kempf würdem im Jahr rund zehn Frauen von der Kippung der bisherigen Regel profitieren. Wichtig ist ihr, dass die Frauen, die Gewalt erlebt haben, priorisiert behandelt werden. „Es muss in einer Stadt wie Frankfurt händelbar sein, zehn Wohnungen vorzuhalten“, findet sie. In Städten wie Offenbach und München ist die Regel schon vor Jahren gekippt worden. In Frankfurt hat es den Verein „Frauen helfen Frauen“ einen 40-jährigen Kampf gekostet.