Nach Beinahekollision in Frankfurt: Unfallbehörde kritisiert Bahn

Von: Michael Bayer

Die Regionalbahn (vorne) wurde absichtlich zum Entgleisen gebracht - und kam erst neben einem entgegenkommenden ICE zum Stehen. © Keutz TV

Die DB versucht, die Entgleisung im Frankfurter Hauptbahnhof klein zu halten - und verstößt dabei gegen Meldevorgaben. Der Fahrgastverband Pro Bahn kann dem Unfall positive Seiten abgewinnen.

Wie gefährlich war die Beinahekollision eines Regionalzugs der Hessischen Landesbahn mit einem ICE der Deutschen Bahn am Donnerstag? Die Einschätzungen über den Vorfall im Frankfurter Hauptbahnhof gehen weiter auseinander.

Elektronische Auskunftsmedien hatten als Grund für Streckensperrungen und Verspätungen als Folge des Unfalls schlicht „Gegenstände im Gleis“ angegeben. Die Unternehmen sprachen von sich aus lediglich von der „Entgleisung einer Rangierfahrt ohne Reisende“. Zunächst wurde sogar die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung nicht informiert.

Dabei sind die Vorgaben eindeutig, wie die Behörde der FR bestätigte: „Das Ereignis firmiert unter einer ,sonstigen Entgleisung‘ und hätte planmäßig mit einer Tagesmeldung am Freitag gemeldet werden müssen.“ Als Infrastukturbetreiberin habe die DB-Netze das erst am Dienstag, also vier Tage zu spät erledigt. Eine Stellungnahme der Deutschen Bahn dazu ging bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht ein.

Entgleisung in Frankfurt: Die Sicherheitsmechanismen funktionierten

Nur weil ein Sicherheitsmechanismus die Regionalbahn absichtlich von den Schienen geworfen hatte, war sie nicht frontal auf den startenden ICE gerollt. Stattdessen kamen die Zugspitzen nebeneinander zum Stehen.

Eine Fernreisende, die den Unfall miterlebt hat, meldete sich bei der FR und berichtete, der Lokführer des ICE habe laut eigener Durchsage zunächst nicht gewusst, warum sein Zug gebremst wurde. Erste Berichte waren davon ausgegangen, der Lokführer habe eingegriffen.

Pro Bahn hält Züge für das sicherste Verkehrsmittel

Der Fahrgastverband Pro Bahn kann dem Vorfall sogar positive Seiten abgewinnen. Er verdeutliche, dass die alte Sicherungstechnik mit Gleissperren funktioniere, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Lukas Iffländer der FR.

Er fügte hinzu: „Es zeigt sich, dass für schwere Unfälle bei der Eisenbahn in der Regel mehrere menschliche Fehler notwendig sind – und ein einzelner Fehler durch die Sicherungstechnik ausgeglichen wird.“ Deshalb sei die Bahn auch das sicherste Verkehrsmittel – „deutlich sicherer, als bei Grün über die Ampel zu gehen.“

