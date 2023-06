English Theatre Frankfurt: Lachen, auch wenn’s ernst wird

Von: Andreas Hartmann

Die Londoner Regisseurin Natasha Rickman inszeniert im English Theatre Frankfurt das neue Stück „Now and Then“, das in einer Bar spielt. © christoph boeckheler*

Das English Theatre kämpft weiter um seine Spielstätte im Gallileo-Turm und zeigt zum Saisonabschluss die Komödie „Now and Then“

Dem English Theatre Frankfurt ist zum Saisonende noch mal ein echter Coup gelungen: Die britische Regisseurin Natasha Rickman, die hier schon mal 2016 als Darstellerin im damals höchst erfolgreichen „Picture of Dorian Gray“ auf der Bühne stand, übernimmt nun die europäische Erstaufführung von „Now and Then“ des US-Autors Sean Grennan. Es wird hoffentlich nicht das letzte Stück in den Räumen im Keller des Gallileo-Hochhauses, gegen das Theater läuft eine Räumungsklage. Es ist aber definitiv das letzte Stück vor der Sommerpause - und auch für die im September beginnende neue Saison gibt es schon detaillierte Pläne. Es gilt weiterhin die Devise „The Show must go on“.

Jetzt aber erst einmal „Now and Then“, eine „magisch-romantische Komödie“. „Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, musste ich sehr oft lachen, aber ich war auch sehr berührt“, schwärmt die 34-jährige Londonerin Rickman. „Es ist brillant geschrieben, und es gibt so viel zu entdecken in diesem Text.“

Die Geschichte mit vier Mitwirkenden spielt fast ausschließlich in einer Bar in Chicago in einer Nacht des Jahres 1981. „Es hat viel Freude gemacht, in diese Zeit und ihren Stil einzutauchen“, meint Rickman. Für die englischen Schauspieler:innen hieß das aber auch, dass sie amerikanischen Akzent lernen mussten. „Wir hatten eigens einen Sprach-Coach engagiert, der ihnen einen Dialekt des Mittleren Westens beigebracht hat.“

„Now and Then“ greift einen großen Traum (oder Albtraum) vieler Menschen auf. Was wäre, wenn ich mich noch einmal neu entscheiden könnte oder müsste im Leben? Würde ich alles wieder so machen? Oder doch einen Neuanfang wagen? Sehr klug sei das Stück, aber auch unglaublich komisch, versichert Rickman.

Now and Then Eine europäische Erstaufführung kann im English Theatre Frankfurt, Gallusanlage 7, am morgigen Samstag, 17. Juni, Premiere feiern. Zu sehen ist die „magisch-romantische“ Komödie „Now and Then“ von Sean Grennan in der Regie von Natasha Rickman bis zum 21. Juli dienstags bis samstags um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Karten gibt es beim English Theatre, Telefon 069 / 24 23 16 20, unter www. english-theatre.de und an der Theaterkasse. aph

So beendet also hoffentlich sehr viel Gelächter und Fröhlichkeit bei „Now and Then“ eine Saison, die für das größte englischsprachige Theater zwar höchst erfolgreich – vor allem das Musical „Sister Act“ war stets ausverkauft – , aber eigentlich wenig lustig war. Die Spielzeit blieb stets überschattet von den Kündigungsdrohungen des neuen Eigentümers, des Singapurer Immobilienfonds Capitaland. Am 15. April war der Mietvertrag endgültig abgelaufen.

Selbstverständlich habe sie ebenfalls die Petition gegen die Kündigung unterschrieben, sagt Rickman. Die Arbeit des English Theatre Frankfurt werde auch in Großbritannien geschätzt. „Es ist so ein unglaubliches Theater und weltweit bekannt. Das ist wirklich so“, sagt sie im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Als Schauspielerin bei „Dorian Gray“ habe sie in Frankfurt ein unglaubliches Publikum erlebt, das voller Leidenschaft und Neugier gewesen sei. „Eine Live-Produktion, die man mit anderen Menschen teilt, ist doch auch was ganz anderes als ein Stück am Bildschirm.“