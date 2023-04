Elektrofestival in Frankfurt wird zum Politikum

Von: Georg Leppert

Auch Sven Väth legte beim Love Family Park Festival auf. © Monika Müller

Feiern bei 55 Dezibel? Die CDU spottet, die Grüne wollen Lösungen suchen.

Am Wochenende hat Stefan von Wangenheim seine „liebste Hardrock-Platte“ aufgelegt und die Anlage durchaus ein bisschen aufgedreht, bis er auf 55 Dezibel kam. Eben diese Lautstärke ist bei Veranstaltungen im Freien gesetzlich gerade noch erlaubt. Für den Hausgebrauch war das ganz akzeptabel, findet von Wangenheim. Doch für das im Sommer auf dem Rebstockgelände geplante Festival der Elektromusik ist dieser Wert viel zu leise, das sagt der Sprecher von Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) ganz offen.

Das findet auch Julia Frank, Parteivorsitzende der Frankfurter Grünen. Und Yannick Schwander, stellvertretender Fraktionschef der CDU im Römer. Und Steffen Charles, Veranstalter des besagten Festivals, findet das erst recht. Aber damit ist die Problematik dann auch schon beschrieben. Alle sagen, dass eine solche Veranstaltung mit dem im Rebstockpark geltenden Grenzwert von 55 Dezibel keinen Sinn ergebe. Es kann aber auch niemand eine Lösung benennen. Charles fordert einen Grenzwert von 65 Dezibel. Das Ordnungsdezernat sieht keinen Spielraum. In der Genehmigung stehen weiterhin 55 Dezibel.

Fest steht: Das für den 22. Juli geplante Love Family Park Festival wird nach den Osterferien im Römer für Diskussionsstoff sorgen. Es sei denn, von Wangenheim gelingt es doch noch, die Veranstalter davon zu überzeugen, ins Waldstadion zu ziehen. Oder zumindest ins Stadion am Bornheimer Hang. Auch dort könnte er sich ein lautes Musikfestival vorstellen, schließlich gebe es rund um die vom FSV Frankfurt und der Galaxy genutzten Sportarena wenig Wohnbebauung, und die nicht eben leise Dippemess werde ja auch zweimal jährlich genehmigt.

Doch ob Steffen Charles mit seiner Veranstaltung in ein Stadion zieht, ist fraglich. Die FR erreichte den Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur Cosmopop am Montag nicht. Von Wangenheim will im Laufe der Woche noch einmal mit ihm sprechen. Doch bereits vor ein paar Tagen hatte Charles zumindest die Idee, ins Waldstadion zu ziehen, als „total unrealistisch“ abgetan, da sich eine derartige Fläche für eine Veranstaltung mit nur 10 000 Besucher:innen nicht eigne.

Von Wangenheim kann das nicht ganz nachvollziehen, schließlich habe Steffen Charles ursprünglich ja mit 20 000 Gästen gerechnet und seine Veranstaltung nur wegen der Probleme mit dem Lärmschutz am Rebstock minimiert. Doch ein Selbstläufer werden die Gespräche zwischen Frankfurter Ordnungsdezernat und Festivalveranstalter nicht, so viel steht fest.

Aus Reihen der Opposition im Römer sorgt das für Spott. Auf Facebook zitiert CDU-Politiker Schwander alle im Koalitionsvertrag festgehaltenen Bekenntnisse, die Musikstadt Frankfurt zu fördern. „Wie diese hehren Ziele dann umgesetzt werden, sieht man am Beispiel des Love Family Parks“, so Schwander. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen seien zu beachten, sagt der Stadtverordnete am Montag im Gespräch mit der FR. Aber dann hätte die Koalition in ihren Ankündigungen „besser nicht so dick aufgetragen“.

Unterdessen gibt Grünen-Chefin Frank den Kampf um das Festival im Rebstockpark noch nicht verloren. Die Einschätzung des Ordnungsdezernats, dass dort nur leise Musik gespielt werden dürfe, „halte ich für verfrüht“, sagt sie. Mit etwas politischem Willen und entsprechenden Auflagen – etwa Lärmmessungen in Höhe der nächsten Wohnbebauung – wäre das Festival schon darstellbar. „Unter den jetzt genannten Bedingungen ist Kultur unter freiem Himmel gar nicht möglich“, sagt Frank und will das Thema am kommenden Montag auf die Tagesordnung der Koalitionsrunde setzen.

Das Gespräch zwischen ihr und Ordnungsdezernentin Rinn dürfte interessant werden.