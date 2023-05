Eklat um Boris Palmer in Frankfurt: Maximale Aufmerksamkeit

Von: Timur Tinç

Susanne Schröter hat Boris Palmer ganz bewusst zu ihrer Migrationskonferenz in Frankfurt eingeladen - auch wenn sich die Leiterin des Forschungszentrum Globaler Islam jetzt ganz betroffen gibt.

Frankfurt - Susanne Schröter ist sauer. Sauer, dass Boris Palmer ihre „fantastische Veranstaltung“ mit einem „Federstrich zunichte gemacht hat.“ So hat es die Leiterin des von ihr selbst im Jahr 2014 gegründeten Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam (FGGI) dem Hessischen Rundfunk erzählt. Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer hatte am vorigen Freitag auf der Konferenz zum Thema „Migration steuern, Pluralität gestalten. Herausforderungen und Konzepte von Einwanderungspolitiken“ mehrfach das N-Wort benutzt und die Kritik daran, mit der Verfolgung der Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit verglichen.

Im Vorfeld hatte Schröter den inzwischen ehemaligen Grünen noch verteidigt. In einem FAZ-Interview sagte sie, Palmer sei kein Rassist. Im Nachgang der Veranstaltung sagte die Ethnologieprofessorin, sie habe ihn nicht eingeladen, weil er umstritten, sondern weil er „on the ground“ sei und erzählen könne, wenn Institutionen am Limit seien. Bei so vielen Kommunen, die tatsächlich Probleme haben, genügend Einrichtungen für Geflüchtete bereitzustellen, ist die Frage: Warum ausgerechnet Palmer?

Eklat um Boris Palmer in Frankfurt: Je umstrittener der Name, desto besser

Es geht Schröter um maximale Aufmerksamkeit. Je umstrittener der Name, desto besser. 2017 wollte sie den Polizeigewerkschaftler Rainer Wendt an der Uni zum Thema „Polizeialltag in der Einwanderungsgesellschaft“ sprechen lassen. Es gab Protest, Schröter lud ihn aus, anschließend wurde in der Uni über das Thema Meinungsfreiheit diskutiert. 2019 organisierte Schröter eine Konferenz zum Thema Kopftuch unter anderem mit Alice Schwarzer und Necla Kelek, die seit Jahren gegen das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung wettern. Der einkalkulierte Protest von Studierenden, die Schröter vorwarfen, antimuslimische Ressentiments zu schüren, brachte die gewünschten Schlagzeilen. Die Goethe-Uni und der Asta stellten sich damals hinter die Wissenschaftlerin.

Palmer-Auftritt in Frankfurt war Eskalation mit Ansage

Schröter, die anfangs für ihre differenzierten Analysen zum Thema Salafismus und Islamismus geschätzt wurde, hat in den vergangenen Jahren immer mehr den vermeintlichen „Islamkritikern“ eine Bühne geboten. Beim „Bild“-Talkformat „Viertel nach acht“ sprach sie im Januar von „Gutmenschen“ und „woken Sprachregelungen“. Die 65-Jährige hat die Initiative „Säkularer Islam“ mitgegründet. Aus Studierendenkreisen ist zu hören, dass sie zuletzt immer mehr versucht, angehende Doktorand:innen im Fach Ethonologie auf das Thema Islamkritik zu lenken. Sie ist Mitglied der konservativen Denkfabrik R21, die voriges Jahr zum „Anti-Wokeness-Kongress“ eingeladen hatte.

„Woke Cancel Culture“ hat auch Boris Palmer gerne kritisiert. Letztlich war sein Auftritt in Frankfurt eine Eskalation mit Ansage – die übertüncht, dass die Veranstaltung an sich problematisch war. So konnte die Lehrerin Birgit Ebel, die schon mit Afd-Leuten gegen einen Muezzin-Ruf demonstriert hat, unwidersprochen erzählen, dass migrantisch gelesene Jugendliche, die „arbeitslose Väter haben“, ihren „männlichen Frust“ ablassen. Dafür gab es Applaus vom Publikum, das offenbar zu hören bekam, was seine Sichtweisen bestätigte. Mit Wissenschaft hatte das nichts zu tun. (Timur Tinç)