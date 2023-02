Triebwerk-Ausfall über Grönland – Lufthansa-Flug muss umkehren

Von: Niklas Hecht

Ein Flugzeug der Lufthansa ist auf dem Weg von Frankfurt nach Seattle, als über Grönland eines der Triebwerke ausfällt. Die Maschine muss umkehren.

Frankfurt – Grönland ist für seine wilde Natur, sein raues Klima und das ewige Eis bekannt, das weite Teile der Insel ganzjährig bedeckt. Für Fans von abenteuerlichen Expeditionen und unberührten Landschaften bietet die Insel eine spektakuläre Kulisse. Auf ein ungeplantes Flugmanöver über dem grönländischen Eisschild dürften dennoch nur die wenigsten Flugpassagiere scharf sein.

Dieses Szenario ereilte am Samstag (28. Januar) eine Maschine der Lufthansa, wie aus den Flugdaten von flightradar24.com hervorgeht. Was war passiert? Nach einem Bericht des Luftfahrtportals Aviation Herald war der Airbus A340 mit der Flugnummer LH-490 auf dem Weg vom Flughafen Frankfurt nach Seattle (USA), als eines der vier Triebwerke den Geist aufgab. Das habe der Kapitän daraufhin auch den Passagieren mitgeteilt. Die Besatzung beschloss, den Flug abzubrechen und nach Frankfurt zurückzukehren, so Aviation Herald.

Grönländische Gletscherlandschaft aus der Luft. (Symbolfoto) © imageBROKER/Karl-Heinz Schein via www.imago-images.de

Über Grönland: Lufthansa-Flug muss nach Frankfurt umkehren

Einige Zeit später landete die Lufthansa-Maschine sicher wieder in der Mainmetropole. Nach Angaben des Aviation Herald sitzen die Passagiere der umgekehrten Maschine derzeit in Frankfurt fest. Der nächste Flieger nach Seattle geht am Dienstag (31. Januar). (nhe)

