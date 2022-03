Eintracht-Legenden gesucht

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

24 Spieler, drei Trainer, ein Attila – legendärisch. Welche drei sollen noch aufs Bild von Michael Apitz? © Michael Apitz

Fans können abstimmen, welche Spieler ins Dreamteam der Frankfurter Eintracht gehören. Henni Nachtsheim und Michael Apitz rufen auf.

Jürgen Grabowski, logisch, ist längst drauf. Bernd Hölzenbein, Bernd Nickel, Charly Körbel, na klar. Uwe Bein, Alex Meier? Check. Jay Jay Okocha, Anthony Yeboah? Aber sicher. So könnten wir jetzt noch lange weitermachen beim Blick auf das Mannschaftsbild von Eintracht Frankfurt, das der Maler und Comiczeichner Michael Apitz vor einigen Jahren gemalt hat.

Die Frage ist: Wer fehlt? Darüber stimmen die Eintracht-Fans gerade in einer großen Aktion ab. Angestoßen haben das Voting, wie man heutzutage sagt, der Maler Apitz selbst und sein Partner bei der Buchveröffentlichung „Adlerträger“ – und das ist Henni Nachtsheim, Sänger, Spaßmacher und eine Hälfte des Komikerduos Badesalz.

DREI AUS ELF Drei Spieler sollen zusätzlich aufs Eintracht-Mannschaftsbild von Michael Apitz. Diese elf Kicker stehen zur Auswahl:



Martin Hinteregger

Timothy Chandler

Sebastien Haller

Ante Rebic

Makoto Hasebe

Filip Kostic

Sebastian Rode

Mijat Gacinovic

Luka Jovic

Kevin-Prince Boateng

David Abraham



Abgestimmt wird bis Sonntag, 27. März, 20 Uhr, und zwar hier: sge4ever.de/die-adlertraeger-sind-zurueck-und-ihr-seid-gefragt



Unter den Teilnehmern verlosen Henni Nachtsheim und Apitz drei signierte „Adlerträger“-Bücher.

Ihr Buch rund um die Geschichte der Eintracht und einen Papagei, der sich für einen Adler hält, war eine Zeit lang vergriffen. Jetzt erscheint es in dritter Auflage im Badesalz-Verlag „Batz Books“. In diesem Buch ist das Ursprungsbild vom Eintracht-Dreamteam, das jetzt zusammenrückt für drei neue Mannschaftskameraden.

Mehr als 1000 Leute stimmten bereits 2015 ab, wer aufs All-Star-Mannschaftsbild sollte. Und weil’s so schön war, läuft das für die Neuauflage wieder so.

Man braucht natürlich eine Vorauswahl unter all den Kickern, die seit 2015 den Adler auf der Brust getragen haben oder immer noch tragen. Elf Spieler sollten für die entscheidende Runde ausgesucht werden – das war schon enorm schwer, kann einer sagen, der für die Frankfurter Rundschau in der Jury den Kopf rauchen ließ. Wen kann man ruhigen Gewissens rauslassen? Sind sie den Fans nicht alle ans Herz gewachsen in diesen aufregenden Eintracht-Jahren?

Weitere Mitglieder der Vorab-Jury waren etwa Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel, Tanja Rösner und Tobi Kämmerer von HR3, Gerichtsreporterin Heike Borufka, ARD-Mann und Comicexperte Alex Jakubowski, Innenministerin Nancy Faeser, Grünen-Chef Omid Nouripour, Basti Red und Marvin Mendel vom Eintracht-Videopodcast Fußball2000, viele weitere Sportreporterinnen und -reporter, Eintracht-Museumschef Mathias Thoma und diverse Fanclubvertreter. Die Liste, die sie (alle nach hartem Ringen mit sich selbst) zur Auswahl gestellt haben, ist in der Infobox zu diesem Bericht zu sehen. Wer soll mit aufs Bild? Die Abstimmung läuft auf SGE4ever.de – der Internetseite des Onlinemagazins.