Eine Münze für Eintracht Frankfurt

Von: Georg Leppert

Die größte Party seit vielen, vielen Jahren: Empfang der Eintracht nach dem Endspiel in Frankfurt. © Michael Schick

Die Mediengruppe Frankfurt und Euromint erinnern an die Triumphe im Europapokal.

Frankfurt - Sevilla, 18. Mai 2022, kurz vor Mitternacht. Rafael Borré, Angreifer bei Eintracht Frankfurt, tritt im Elfmeterschießen im Finale der Europa League als fünfter Schütze an. Der Ball schlägt links oben ein.

Der Rest ist Ekstase. Im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, wo 10.000 Eintracht-Fans das Endspiel gegen die Glasgow Rangers verfolgt hatten, und in Frankfurt, etwa beim Public Viewing im Stadion im Stadtwald. Eintracht Frankfurt hat den Europapokal gewonnen. Zum ersten Mal seit 42 Jahren.

Die Vorderseite der Eintracht-Münze (Prägung in Gold) © Euromint

Die Mediengruppe Frankfurt, zu der die Frankfurter Rundschau gehört, bietet aus diesem historischen Anlass gemeinsam mit dem Unternehmen Euromint eine Münze an.

Bestellen Die Prägung mit dem Motiv „Eintracht Frankfurt - Europas beste Mannschaft“ lässt sich telefonisch (0 69 / 75 01 40 40) per Mail (shop@euromint.com) oder im Internet (euromint.com/eintracht-frankfurt) bestellen. Unter euromint.com finden sich auch die bisher erschienenen Münzen zu Frankfurt und Hessen.

Die Sonderprägung gibt es in Gold (eine Viertel Unze) und Silber (8,5 Gramm). Auf Vorder- und Rückseite findet sich der Schriftzug „Europas beste Mannschaft“.

Vorne ist das aktuelle Eintracht-Logo zu sehen. Die Rückseite ziert der Eintracht-Adler, so wie er 1980 aussah. Damit wird an den Europapokalsieg vor 42 Jahren erinnert, als der im März verstorbene Jürgen Grabowski den Pokal in die Höhe stemmte, obwohl er das Finale wegen seiner schweren Verletzung verpasst hatte.

Die Rückseite der Eintracht-Münze (Prägung in Silber) © Euromint

Die Auflage ist limitiert. Zum Verkauf stehen genau 222 Goldmünzen und 2022 Exemplare in Silber – jeweils in höchster Prägequalität gefertigt und mit einem Durchmesser von 30 Millimetern. Die Prägung in Gold kostet 999 Euro, die Silbermünze gibt es für 69 Euro. Hinzu kommen jeweils 5,99 Euro Versandkosten. Geliefert werden die Münzen in einem hochwertigen Etui und zusammen mit einem Echtheitszertifikat.

Das Unternehmen Euromint hat für die Mediengruppe Frankfurt bereits mehrere Prägungen mit Bezug zu Frankfurt und Hessen hergestellt. Motive sind etwa die historische Altstadt, die Alte Oper oder der Messeturm. (FR)