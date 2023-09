Eintracht Frankfurt mit Sonnenpower

Im Herzen von Europa, auf dem Dach des Eintracht-Proficamps, kommt der Strom jetzt aus der Sonne. © Renate Hoyer

Die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiongelände nimmt den Betrieb auf. Und die Frankfurter Koalition will ihre Solaroffensive starten.

Mehr als zwei Drittel eines Fußballstrafraums im Waldstadion misst die Fläche, die seit Neustem auf dem Parkhausdach des Eintracht-Proficamps Solarenergie sammelt. Die Photovoltaikanlage der Mainova sei 480 Quadratmeter groß, habe eine Leistung von knapp 100 Kilowattpeak und gewährleiste „die nachhaltige Stromversorgung für die Heimat der Eintracht-Familie“, teilte die Stromversorgerin mit. Oliver Frankenbach vom Vorstand der Eintracht-Frankfurt-Fußball-AG und Mainova-Vorständin Diana Rauhut besuchten jüngst die Anlage.

Die 246 Module mit einem erwarteten Jahresertrag von rund 95 000 Kilowattstunden sollen künftig mehr als zehn Prozent des Energiebedarfs im Proficamp decken. Damit würden knapp 60 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr vermieden. Frankenbach freute sich über „einen weiteren wichtigen Baustein für den zunehmenden Einsatz von erneuerbaren Energien“, Rauhut über einen weiteren „erfolgreichen Doppelpass“ mit der Eintracht bei der Energieversorgung.“

Beide Partner spielten seit mehr als 20 Jahren „in einem Team“, metaphorisiert die Mainova weiter: etwa mit moderner Energieanlagentechnik des Proficamps für umweltschonende Wärme- und Kälteversorgung oder 20 Ladepunkten für E-Autos im Parkhaus. Und die Grünflächen rund ums Stadiongelände würden dank Digitalisierung „smart“ und wassersparend bewässert.

Die Koalition im Römer hat ebenfalls die Sonne im Blick: Ihre bereits angekündigte Solaroffensive will sie mit einem Antrag am Donnerstag, 14. September, im Klima- und Umweltausschuss des Stadtparlaments vorantreiben. Da geht es Grünen, SPD, FDP und Volt um Solarparks im Stadtgebiet, etwa auf Deponieflächen wie dem Monte Scherbelino, an Autobahnen und Schienenwegen entlang. Zeitrahmen: Bis 2026 sollen die ersten PV-Freiflächenanlagen entstehen.

Das wird auch Zeit, lässt sich aus einer am Montag verbreiteten Pressemitteilung der Initiative Klimaentscheid Frankfurt herauslesen: „Im September 2022 wurde die Solaroffensive politisch beschlossen, jedoch vom zuständigen Klimareferat bislang nicht umgesetzt“, heißt es darin. „Hier wird der Klimaentscheid zielgerichtet nachhaken – nur was auch umgesetzt wird, zählt!“

Die Stadtverordneten der Koalition hatten kürzlich den Solarpark auf der ehemaligen Deponie in Dreieich-Buschschlag besichtigt – ein Vorbild für Frankfurt, findet David Edelmann, klimapolitischer Sprecher der Grünen im Römer: Die Anlage im Kreis Offenbach zeige, „wie Solarparks durch die enge Zusammenarbeit von städtischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Bürgerenergiegenossenschaften und privaten Unternehmen aus der Region zu einem Gewinn für alle werden können“.

Auch Roger Podstatny (SPD) und Julian Langner (FDP) lobten den Vorreiter aus Dreieich, Hessens größtes Solarkraftwerk, bereits vor zwölf Jahren verwirklicht, mit genug Leistung für 2000 Vier-Personen-Haushalte. Martin Huber (Volt) versprach, die Koalition werde die Gründung von Bürger-Energiegenossenschaften unterstützen. Die systematische Untersuchung des Potenzials für Solarparks im Stadtgebiet sei dafür eine wichtige Voraussetzung. Huber: „Ich bin sehr optimistisch, dass es bald zu einer Gründung kommt.“